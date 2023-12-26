الإضافات المختلفة للقهوة مفيدة للجسم.. طبيبة توضح

كشفت عالمة وظائف الأعضاء إيرينا ليالينا، أنه من المفيد شرب القهوة مع إضافات مختلفة على سبيل المثال، إضافة عصير ليمون أو الهيل أو القرفة.

بعض الإضافات الطبيعية يمكن أن تجعل قهوة الصباح المعتادة مفيدة بشكل خاص وفي حديثها مع News.ru، أجابت عالمة الفسيولوجيا ليالينا على من يستفيد من شرب القهوة بالليمون، ووفقا للأخصائي، فإن مثل هذا المشروب يمكن أن يكون إضافة ممتازة للنظام الغذائي للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الأوعية الدموية.

ويحتوي عصير الليمون على الكثير من حمض الأسكوربيك، مما يزيد من مرونة الجدران ونبرة الأوعية الدموية، وقالت إيرينا ليالينا: "إن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم والذين يعانون من الصداع النصفي، بعد شرب القهوة مع الليمون، يلاحظون تحسنا بعد فترة".

كيف يمكن أن تؤثر الإضافات المفيدة الأخرى في القهوة على الجسم؟

الهيل: مواده تمنع تخثر الدم والتشنجات المعوية، وتحسن عملية الهضم والتمثيل الغذائي.



القرفة: تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، ولها تأثير مضاد للالتهابات، وتساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، وتحسين الأداء العقلي.



القرنفل: قد يخفف الألم.



الزنجبيل: له تأثير مضاد للالتهابات، ويخفض نسبة الكوليسترول، ويحفز عملية الهضم، ويمكن أيضًا أن يكون علاجًا لآلام العضلات.



الكركم: يحتوي الكركمين، المكون النشط فيه، على تأثير قوي مضاد للالتهابات، ويحسن وظائف الكبد، ويساعد في علاج الاكتئاب.



الفانيليا: تحسن حماية الدماغ من السكتة الدماغية، وتحسن المزاج.



بالإضافة إلى ذلك، نصحت ليالينا بشرب الماء دائمًا عند شرب القهوة، فهذه العادة تحمي أنسجة الجسم من الجفاف الذي يسببه الكافيين كل فنجان قهوة تشربه يجب أن يتبعه كوب من الرطوبة النقية.