تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات فى الخانكة ، ومصادرة كميات من المواد المخدرة والأسلحة بحوزة المتهمين.

فيديو يقود الشرطة للقضاء على بؤرة لتجارة المخدرات بالخانكة

حيث تابعت أجهزة وزارة الداخلية ، تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص حاملًا سلاحا ناريا مصحوبا بتعليقات متضمنة قيام ذلك الشخص بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية)، وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية مُتخذًا من منطقة زراعية كائنة بدائرة مركز الخانكة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبصحبته (عنصر إجرامى آخر، له معلومات جنائية، مقيم بذات المنطقة) وضبط بحوزتهما (بندقية آلية 2 بندقية خرطوش - 4 فرد محلى - 2 طبنجة "محدثة صوت" - 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة النارية – كميات من المواد المخدرة "الحشيش - الهيروين – الآيس").

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما غير المشروع والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة تواصل التحقيق في مقتل مسجل خطر على يد 3 أشخاص في دار السلام

كما تواصل نيابة دار السلام الجزئية ، التحقيقات في جريمة قتل مروعة عندما أقدم 3 أشخاص على احتجاز مسجل خطر، شهرته ”فرخة" وتعذيبه حتى الموت لقيامه بسرقة هاتف أحدهم، وقد قررت النيابة العامة حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة ، إخطارا من مدير مباحث العاصمة مفاده عثور الأهالى على جثة شاب على جسده أثار تعذيب بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال مباحث القسم بقيادة، رئيس المباحث و معاون المباحث، وعثر على جثة مسجل خطر وشهرته "فرخة"، ووجود آثار توثيق على يديه ورجليه ووجود إصابات بمختلف أنحاء الجسم.

وكشفت التحريات قيام 3 أشخاص باحتجازه بورشه أحدهم وتوثيقه بالحبال والاعتداء عليه بالضرب بعصا خشبية لقيام المجني عليه بسرقة هاتف محمول أحدهم، وأثناء ذلك ساءت حالته وقاموا بصرفه وبعدها جلس أمام أحد المحلات توفى متأثرا بإصابته.

وقامت أجهزة الأمن بنقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة ، وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة التى رصدت تحركات المجنى عليه حتى وفاته وبالعرض على اللواء علاء بشندى مدير المباحث الجنائية بالقاهرة أمر بتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.