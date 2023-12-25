نشأت الديهي يهاجم الإخوان.. اذهبوا لنيل الشهادة إن كنتم صادقين (فيديو)

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجوما حادا على جماعة الإخوان بعد بيان تتحدث فيه عن أنها تراقب ما يحدث على الحدود المصرية الفلسطينية.

وقال "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين،موجها حديثه لجماعة الإخوان: " أنت مين عشان تراقب، راقبوا فضحيتكم ، أنت لاجئ خارج مصر، ليس لك حول ولا قوة" .

اذهبوا لنيل الشهادة إن كنتم صادقين

وأضاف نشأت الديهي : "يالا اتحركوا من تركيا وبريطانيا وتوجهوا إلى قطاع غزة للدفاع عن الشعب الفلسطيني، اذهبوا لنيل الشهادة إن كنتم صادقين، بقول للإخواني محمد ناصر والإخواني أسامة جاويش، لو لديكم صدق حقيقي فعليكم الذهاب إلى قطاع غزة" .

وتابع: "هؤلاء يمارسون قمة التنطع في السياسية ويتكلمون فيما لا يعملون، أسامة جاويش شخص مدع ويجلس في الخارج، ويأكل سحت ، ويزعم بانه صحاب رسالة، وهو في الحقيقية صاحب رسالة شياطين، الخزي والعار لهؤلاء" .