الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الرمادي يكشف موقف القندوسي من مواجهة الأهلي في السوبر المصري

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

كشف أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن موقف أحمد القندوسي من مواجهة الأهلي في السوبر المصري.

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وأكد الرمادي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة الغد أمام الأهلي على جاهزية القندوسي، مشيرًا إلى أنه فضل إراحته خلال الفترة الماضية من أجل الاطمئنان عليه.
وأوضح أن اللاعب سيشارك، حيث أنه جاهز، حتى الآن لا أعلم من سيلعب في التشكيل غدًا.
وتابع الرمادي تصريحاته: "بالتأكيد تاريخ الأندية المصرية سواء أهلي أو زمالك لا ينكره إلا من لديه قصر نظر، فالقطبين لديهم تاريخ ممتد من عراقة وحضارة مصر، ورأينا أن النادي صاحب التاريخ يفرق".
وأضاف: "نحترم تاريخ الأهلي مثل كل الأندية، واحترامنا لتاريخه يحتم علينا أن نحترم أنفسنا ونعمل بجدية، ليس معنى احترامنا لأي ناد أن نشعر بأن هناك فوارق، فالفوارق متناهية الصغر لأن فريقنا كبير جدًا، الأمر يتوقف على يوم المباراة".
وعن المشاركة في البطولة وطموحاته بها، قال: "هذه البطولة هامة للغاية بالنسبة لنا، فنحن قمنا بتقديم أنفسنا بشكل جيد في مصر ولاقت استحسان الجميع".
وأضاف: "العديد من المصريين يقولون بإن سيراميكا يلعب بشكل جيد جدًا، وعلينا أن نثبت ذلك خارجيًا في الإمارات".
وأردف: "نتمنى أن تخرج المباراة بالشكل اللائق، وأشكر اللاعبين على تفانيهم في العمل خلال الفترة الماضية وأمامهم مستقبل كبير يبدأ من هذه البطولة".
ومن المقرر أن تنطلق مواجهة سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في السادسة من مساء الغد الإثنين.

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