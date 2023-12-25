تواصل نيابة دار السلام الجزئية ، التحقيقات في جريمة قتل مروعة عندما أقدم 3 أشخاص على احتجاز مسجل خطر، شهرته ”فرخة" وتعذيبه حتى الموت لقيامه بسرقة هاتف أحدهم، وقد قررت النيابة العامة حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

النيابة تواصل التحقيق في مقتل مسجل خطر على يد 3 أشخاص في دار السلام

وتلقى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة ، إخطارا من مدير مباحث العاصمة مفاده عثور الأهالى على جثة شاب على جسده أثار تعذيب بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال مباحث القسم بقيادة، رئيس المباحث و معاون المباحث، وعثر على جثة مسجل خطر وشهرته "فرخة"، ووجود آثار توثيق على يديه ورجليه ووجود إصابات بمختلف أنحاء الجسم.

وكشفت التحريات قيام 3 أشخاص باحتجازه بورشه أحدهم وتوثيقه بالحبال والاعتداء عليه بالضرب بعصا خشبية لقيام المجني عليه بسرقة هاتف محمول أحدهم، وأثناء ذلك ساءت حالته وقاموا بصرفه وبعدها جلس أمام أحد المحلات توفى متأثرا بإصابته.

وقامت أجهزة الأمن بنقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة ، وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة التى رصدت تحركات المجنى عليه حتى وفاته وبالعرض على اللواء علاء بشندى مدير المباحث الجنائية بالقاهرة أمر بتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.