بعد أقترب رحيله .. أرقام مخيبة لباتشيكو مع بيراميدز محليا وأفريقيا

واصل البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب نادي بيراميدز عروضه السيئة رفقة السماوي في البطولات المحلية والإفريقية، وكان آخر تلك النتائج السلبية لباتشيكو، هي ضياع فرصة المنافسة على بطولة السوبر المصري بعد الخسارة أمام مودرن فيوتشر اليوم، بعد أيام قليلة من تأزم موقف الفريق في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة أمام صن داونز بهدف دون رد.

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ودخل باتشيكو الموسم الحالي، وسط حالة من التفاؤل لدي إدارة بيراميدز بعد توفير كافة مطالب المدير الفني على صعيد الصفقات بالإضافة إلى الأمور الإدارية الأخرى.

ونرصد لكم في السطور التالية كيف وفرت إدارة بيراميدز لباتشيكو طلباته الفنية قبل انطلاق الموسم.

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البداية على صعيد الصفقات واصلت إدارة بيراميدز برئاسة المهندس ممدوح عيد تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من خلال التعاقد مع الثلاثي مهند لاشين و محمد رضا بوبو و محمود مرعي وبذلك تم تدعيم الفريق على صعيد الدفاع والوسط والهجوم، وكذلك حارس المرمى أحمد ميهوب.

ولم يتوقف قطار لتدعيم لتلبية رغبات باتشيكو عند هذا الحد، بل تم تفعيل بند شراء مصطفى فتحي من ناديه التعاون السعودي فضلا عن ضم ثنائي الزمالك سيف فاروق جعفر و يوسف أسامة نبيه، بجانب فيستون ماييلي هداف أفريقيا وأفضل مهاجم في القارة.

أما على صعيد الأمور الادارية

باتشيكو وجه طلبا جديدا لإدارة بيراميدز وهي ضرورة توفير طائرة خاصة للفريق من أجل السفر إلى الدول الأفريقية من أجل إراحة عناصر الفريق.

وعلى الفور وفرت إدارة بيراميدز طائرات خاصة لسفر الفريق خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم أن تكلفة السفر تصل لما يقرب من 400 ألف دولار وهي أضعاف الطيران العادي ورغم ذلك حرصت الإدارة على توفير طلبات المدير الفني وكانت البداية برحلة إلى رواندا.

وسافر الفريق إلى موريتانيا لمواجهة نواذيبو الموريتاني وخسر بهدفين دون رد، وبعدنا سافر بطيران خاص إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز وتعادل سلبيا بدون أهداف، وعاد إلى القاهرة من جنوب أفريقيا بطيران خاص ولعب العودة أمام صن داونز وخسر على أرضه بهدف دون رد.

نتائج بيراميدز محليا و أفريقيا مع باتشيكو

بيراميدز على الصعيد المحلي بدأ مميزا في بطولة الدوري، ولكن سرعان ما هبط مستوى الفريق وتعادل أمام بلدية المحلة في آخر مبارياته في الدوري وبات مهددا بفقدان صدارة الدوري، خاصة أنه يمتلك 17 نقطة من لعب 8 مباريات بينما منافسه الأهلي يمتلك 14 نقطة من 6 مباريات وامامه فرصة صدارة الدوري حال الفوز في المؤجلات.

كما خسر باتشيكو مع بيراميدز بعد سلسلة الصفقات التي جاءت الفريق بناء على رغبته، بطولة كأس مصر وخرج من نصف النهائي أمام الزمالك ليستمر مسلسل خسارة البطولات رفقة باتشيكو.

كما تعقد موقف السماوي أفريقيا تحت قيادة باتشيكو، بعد الخسارة أمام صن داونز وفقدان 8 نقط في دور المجموعات ويحتل حاليا المركز الثالث برصيد 4 نقاط من لعب 4 مباريات، ويتبقي فقط مباراتين للفريق في دور المجموعات.

محليا، لم يتوقف نزيف وداع البطولات، بفقدان باتشيكو فرصة المنافسة على السوبر المصري بالخسارة أمام مودرن فيوتشر.

وذلك بخلاف خسارة الكأس والسوبر المصري والدوري والكونفدرالية في الموسم الماضي أيضا.