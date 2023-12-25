أمن أسيوط.. يستعد لاحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد بالتأمين والتواجد الأمني المكثف

تستمر مديرية أمن أسيوط في تفعيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية بكل دقة وحزم. يتم تنفيذ هذه الخطة من خلال الانتشار الأمني المكثف في كافة المناطق والميادين العامة بالمحافظة. ففي هذا السياق، يتم تعزيز التواجد الأمني في المحاور الرئيسية والمناطق التجارية الحيوية، حيث يُلاحظ تواجداً مكثفاً للقوات الأمنية والشرطة السياحة.

متابعة الحالة الأمنية

وتمتلك مديرية أمن أسيوط التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية واستخدام الكاميرات المراقبة المثبتة في الشوارع والميادين وبجوار الدور الدينية الهامة. تعد هذه التقنيات أداة فعالة لمراقبة الحركة والتصدي لأي تحركات مشبوهة قد تؤثر على أمن الاحتفالات.

بالإضافة إلى ذلك، تولي القوات الأمنية اهتمامًا خاصًا بأماكن الاحتفالات والمنشآت الهامة مثل الكنائس والمراكز التجارية والفنادق. يتم تكثيف الجهود لتأمين هذه الأماكن وضمان سير الفعاليات بشكل آمن وسلس. تعمل القوات الأمنية على تفتيش المباني وتفتيش الأشخاص بدقة لضمان عدم وجود أي مخاطر تهدد سلامة الجميع.

تأتي هذه الإجراءات الأمنية المشددة في ظل الحاجة الملحة لتهيئة جو من الأمان والاستقرار للمواطنين والزائرين خلال هذا الوقت المميز من العام. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الثقة والراحة لدى الجميع وضمان قضاء عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية في جو من السلام والبهجة.

تكثيف التواجد الأمني

وفي هذا السياق، قامت قوات الشرطة في محافظة أسيوط بتكثيف تواجدها في جميع المناطق المهمة والحيوية داخل مراكز ومدن وقري محافظة أسيوط. تم نشر العديد من الدوريات الأمنية في الشوارع والميادين الرئيسية، بهدف ضمان الأمن والسلامة للمواطنين والحفاظ على استقرار المدينة خلال فترة الاحتفالات.

كما تم توفير التجهيزات الأمنية اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة، مثل كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار الحراري، لمتابعة الحركة والتصدي لأي تهديدات أمنية محتملة. أيضًا، تم تعزيز تواجد الشرطة في المنشآت الحكومية والمؤسسات والكنائس والمساجد والأماكن العامة الأخرى التي تشهد تجمعًا كبيرًا للجماهير.

تأمين الاحتفالات العامة

بالإضافة إلى تأمين الاحتفالات العامة، قامت قوات الشرطة بتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بقوانين المرور والحفاظ على النظام العام. وتم تنفيذ حملات مكثفة لمراقبة ومحاربة أي مخالفات قد تؤثر على سلامة المواطنين، مثل القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، والمساعدة في توفير بيئة آمنة ومريحة للجميع.

وتجدر الإشارة إلى أن الدوريات الأمنية والتواجد الأمني المكثف قد ساهما بشكل كبير في ضمان السلامة العامة ومنع أي حوادث أمنية خلال فترة الاحتفالات. كان لهذه الجهود الأمنية الحاسمة تأثير إيجابي في إعطاء الجميع الثقة والطمأنينة التي تساعد في الاستمتاع بالاحتفالات بشكل آمن وسعيد.