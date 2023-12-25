تعليم الفيوم يشارك فى ورشة عمل المعلم المتميز الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

شاركت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم في ورشة عمل مبادرة تميز المعلم الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور خالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية ، ومديري المديريات التعليمية، ومديرى التعليم الابتدائى وموجهى العموم بمديريات التربية والتعليم بمحافظات الفيوم، والقاهرة الكبري، والقليوبية وبنى سويف. وتم تنظيم ورشة العمل بفندق هوليداي إن - القاهرة – المعادي.

وتهدف ورشة العمل إلى التعاون والتنسيق بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممثلة فى المديريات التعليمية. والتعرف على أهم المعارف والمهارات والاتجاهات التى ينبغي تضمينها في برامج إعداد معلمى المرحلة الإبتدائية لتمكين الخريجين من التطبيق الفعال للنظام التعليمي الجديد ,وتم عرض مقترحات حول كيفية تطوير تجربة التربية العملية.

كما تم عرض توصيات ومقترحات لتعزيز التواصل المستدام بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لضمان أن برامج إعداد معلمي المرحلة الابتدائية تلبي احتياجات الوزارة ومتطلبات النظام التعليمي الجديد.

مواعيد امتحانات النقل بالفيوم..

ومن جهه اخرى اعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الاول فى مدارس المحافظة وصرحت الدكتورة امانى قنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ان الامتحانات سوف تبدأ يوم الاربعاء 10 يناير للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى وتستمر حتى الاثنين 15 يناير .

وتبدا امتحانات الصفين الاول و الثانى الاعدادى "عام ورياضى" يوم الاربعاء 10 يناير وتستمر حتى الاثنين 15 يناير وامتحانات الصف الاول والثانى الاعدادى "مهنى" تبدأ يوم الاربعاء 10 يناير وتستمر حتى الاحد 14 يناير وامتحانات الصف الثالث الاعدادى"عام ورياضى" تبدأ يوم الاربعاء 17 يناير وتستمر حتى الاربعاء 24 ينايروالصف الثالث الاعدادى المهنى تبدأ الامتحانات يوم الاربعاء 17 يناير وتستمر حتى الثلاثاء 23 يناير .

وتبدأ امتحانات الصف الاول الثانوى يوم السبت 13 يناير وتستمر حتى الاربعاء 24 يناير وتبدأ امتحانات الصف الثانى الثانوى يوم الاحد 14 يناير وتستمر حتى الثلاثاء 23 يناير .

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