الشباب والرياضة تطلق اللقاء الختامي للمؤتمر الوطني الثاني للنشء ببورسعيد

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، اللقاء الختامي للمؤتمر الوطني الثاني للنشء بمحافظة بورسعيد ، والذي استمرت فعالياته خلال الأشهر الماضية .

وتضمنت الفعاليات تنفيذ جلسات حوارية ، بمشاركة المتخصصين ، لمناقشة إنجازات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، ودور النشء في المجتمع ، وغيرها من المحاور التي تهدف إلى مشاركة النشء في القضايا المجتمعية ، حيث تم تنفيذ مبادرة" أقدر اشارك" خلال فعاليات المؤتمر تزامنا مع الانتخابات الرئاسية 2024.

وشارك في اللقاء الدكتور نعيم شلبي العميد الأسبق لمعهد العالي الخدمة الاجتماعية ببورسعيد .

والجدير بالذكر أن المؤتمر الوطني للنشء ، نفذت فاعلياته وزارة الشباب والرياضة في كافة محافظات الجمهورية، إستعداداً لتنفيذ المؤتمر القومي وعرض التوصيات الخاصة بكل محافظة ، ورفع توصيات نهائية في اللقاء الختامي لمتخذي القرار .