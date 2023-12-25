الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تطلق اللقاء الختامي للمؤتمر الوطني الثاني للنشء ببورسعيد

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، اللقاء الختامي للمؤتمر الوطني الثاني للنشء بمحافظة بورسعيد  ، والذي استمرت فعالياته خلال الأشهر الماضية .

وتضمنت الفعاليات تنفيذ جلسات حوارية ، بمشاركة المتخصصين ، لمناقشة إنجازات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، ودور النشء في المجتمع ، وغيرها من المحاور التي تهدف إلى مشاركة النشء في القضايا المجتمعية ، حيث تم تنفيذ مبادرة" أقدر اشارك" خلال فعاليات المؤتمر تزامنا مع الانتخابات الرئاسية 2024.

وشارك في اللقاء الدكتور نعيم شلبي العميد الأسبق لمعهد العالي الخدمة الاجتماعية ببورسعيد .

والجدير بالذكر أن المؤتمر الوطني للنشء ،  نفذت فاعلياته وزارة الشباب والرياضة في كافة محافظات الجمهورية،  إستعداداً  لتنفيذ المؤتمر القومي وعرض التوصيات الخاصة بكل محافظة  ، ورفع توصيات نهائية في اللقاء الختامي لمتخذي القرار .

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