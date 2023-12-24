160 مليون جنيه إيرادات جامعة حلوان الأهلية خلال عام

أعلنت جامعة حلوان الأهلية تحقيق إيرادات العام الحالى ما يقرب من 160 مليون جنيه حتى الآن خلال العام المنصرم 2023، إذ استقبلت 4300 طالب منذ بداية العام الدراسي العام الدراسى 2023-2024.

وأوضحت جامعة حلوان الأهلية أنه تم الانتهاء من 17 برنامجًا دراسيًا، من خلال 8 كليات، بعد أن بدأت بخمس برامج خلال العام الجامعي 2022-2023 من خلال 3 كليات.

وولدت جامعة حلوان الأهلية من رحم جامعة عريقة، وهو ماجعلها جامعة مميزة يقبل عليها الطلاب، وأبرزت الجامعة نجاحاً كبيراً منذ أن بدأ التقدم للجامعة وفقا للحد الأدنى المقرر للبرامج الدراسية.

وجاء إنشاء جامعة حلوان الأهلية في إطار الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير منظومة التعليم العالي بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 ومن منظور الإتاحة والتوسع في توفير فرص التعليم أمام الطلاب، حيث بدأت الدراسة بها في الأول من أكتوبر 2022.

نبذة عن جامعة حلوان الأهلية

وأوضح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن جامعة حلوان الأهلية أنشئت بالقرار الجمهوري رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٢ ومقرها يقع في حرم جامعة حلوان عين حلوان في مدينة حلوان، وتطبق جامعة حلوان الأهلية تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة لتجهيز خريجين قادرين على التنافس محليًا ودوليًا ليكونوا قادة المستقبل.

وتقدم جامعة حلوان الأهلية برامج تعليمية تخصصية بالمعايير الأكاديمية الدولية بما يتفق مع الجامعات الذكية للجيل الرابع لتلبية احتياجات سوق العمل من الخريجين الجدد والمؤهلين بالقدرات المعرفية والتقنية الحديثة محليا وإقليميا ودوليًا، وتسعى لتشجيع الابتكار والإبداع والقيام بالأبحاث العلمية التطبيقية.

وتسعى جامعة حلوان الأهلية للربط مع الصناعة فى إطار مرن يسمح بالتحسن المستمر والحفاظ على القيم والأخلاقيات المجتمعية مع مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى، وتزويد المجتمع بقادة المستقبل القادرين على إحداث تغيير ملموس لأنفسهم ولوطنهم ومحيطهم الإقليمى والدولى بالإضافة إلى قدرتهم على تطوير حلول مبتكرة للمشكلات كباحثين واعدين ذو قدرة على التعلم مدى الحياة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أنه خلال هذا العام الدراسي طرحت جامعة حلوان الأهلية 17 برنامجًا من خلال 8 كليات وهم كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال وتتضمن عددًا من البرامج وهى: معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، نظم الذكاء وتحليل، الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال.

وكلية الفنون والفنون التطبيقية وتتضمن عددًا من البرامج وهي: التصميم الداخلي البيئي، الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، الاتصال البصرى وفنون الميديا، وكلية الهندسة وتتضمن البرامج الآتية: هندسة النظم الذكية، العمارة والتصميم البيئي، هندسة الروبوتات والميكاترونيات، وكلية العلوم وتتضمن برنامج: التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

وأيضا كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن البرامج الآتية: علوم البيانات، هندسة برمجيات الروبوتات، هندسة برمجيات الوسائط المتعددة، بجانب كلية طب الأسنـان وتتضمن برنامج: طب الفم والأسنان، وكلية العلاج الطبيعى وتتضمن برنامج:العلاج الطبيعي، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتتضمن برنامج:تكنولوجيا المختبرات الطبية.

وعقد رئيس جامعة حلوان عدداً من الاجتماعات مع منسقي الجامعة الأهلية لمتابعة آخر المستجدات بها، وحل أي مشكلات تقابلها، بجانب اجتماعات مع طلابها للاستماع إلى متطلباتهم، وعمل استبيانات لمعرفة آرائهم ومتطلباتهم، وكذلك متابعة انتظام سير العملية التعليمية والدراسة بجامعة حلوان الأهلية عقب بدء الدراسة بها، وتفقد الكليات والمنشآت، والمدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل.