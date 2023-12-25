متحدث "الأونروا": عملنا الإغاثي محصور الآن في منطقة رفح وخانيونس  

قال الدكتور كاظم أبو خلف، المتحدث الرسمي باسم وكالة الأونروا في القدس المحتلة، أن أعداد النازحين في قطاع غزة جراء هذه الحرب يفوق قدرات أي مؤسسة إنسانية على أن تقدم لهم أي نوع من انواع الدعم الإنساني والإغاثي، موضحًا أنهم يحاولون من خلال 156 مرفقًا تابعًا للوكالة تؤوي أعدادًا كبيرة من النازحين الفلسطينيين تقديم الدعم للنازحين في غزة.

وكالة الأونروا

وأوضح "أبو خلف"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أغلب المرافق التابعة لوكالة "الأونروا" هي عبارة عن مدارس، مؤكدًا أن هناك مليون ونصف إنسان يعاشون في قطاع غزة يتلقون المساعدات من "الأونروا" وهم متواجدون بالشوارع المحيطة بمرافق المؤسسة، مشددًا على أنه من الضروري دخول أعداد كبيرة من شاحنات المساعدات المحملة، بأنوع مختلفة من البضائع إلى قطاع غزة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وكالة الأونروا في الأراضي المحتلة، أنه يحاولون تقديم المساعدات والدعم وهي عملية غاية التعقيد، منوها أن المساعدات التي تدخل هي ليست كافية ولا تدخل بالحجم والسرعة المطلوبة، موضحًا أنه لم يدخل قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي سوى 10% من المساعدات.

وتابع أن العمل الإغاثي محصور الآن في منطقة رفح وغرب خانيونس وهو مرتبط باعمال الحرب.

وفي وقت سابق، قالت "جولييت توما" المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن الوكالة لم تدعو إلى استخدام كافة الطرق البرية والبحرية والجوية من أجل توصيل المساعدات، ولكن فقط جميع الطرق المتاحة كما سيكون هناك منسق جديد لتسهيل وصول المساعدات في غزة .

ووفقا لوكالة الأنباء للشرق الأوسط، وصفت توما - في تصريح أدلت به لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة - الوضع في غزة بأنه "يقشعر له الأبدان"، قائلة "لقد وصلنا الآن إلى النقطة التي يشار إلى أن ربع السكان فيها يتضورون جوعا.. إن هذه تعد نتيجة مباشرة للحصار وعدم توفر الإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء".

وأكدت على الحاجة في الوقت الحالي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.