تشيلسي يواصل السقوط بأرقام سلبية جديدة في البريميرليج

أصبح تشيلسي أكثر فرق في الدوري الإنجليزي تعرضاً للخسارة خلال الموسم الحالي 2023، من انطلاق المسابقة، بواقع 19 مباراة حيث تخطى عدد الأندية التى لقيت الهزيمة بالبريميرليج وتربع على الصدارة خلال هذا العام، بعدما سقط أمام مضيفه وولفرهامتبون، بهدفين مقابل هدف، على ملعب مولينيو، ضمن مباريات الجولة 18 للمسابقة.

تشيلسي أكثر فريق يتعرض للخسارة بالدوري الانجليزي بالموسم الحالي 2023

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، ان البلوز تعرض الى 19 هزيمة في البريميرليج، خلال عام 2023، أكثر من أي فريق آخر.

وتعد رقما سلبيا يحتل المرتبة الثانية الأسوأ في سلسلة البلوز خلال عام واحد في البريميرليج، بعد عام 1993 20 هزيمة.

ويلعب تشيلسي مواجهتان في الدوري الإنجليزي، قبل نهاية عام 2023، الأولى ستكون على ملعبه أمام كريستال بالاس يوم 27 ديسمبر، والثانية خارج الديار أمام لوتون تاون يوم 30 من ذات الشهر.

أكثر الفرق تعرضًا للهزيمة في تاريخ الدوري الإنجليزي

ويتربع توتنهام على صدارة القائمة بـ27 هزيمة، ويليه في المركز الثاني أستون فيلا برصيد 24 خسارة، ويتقاسم إيفرتون وفولهام ووست هام المركز الثالث برصيد 20 خسارة لكل منهما.

ويقع مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 19 هزيمة، ويحتل ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد المركز الخامس برصيد 17 هزيمة.

ويأتي في قاع القائمة ولفرهامبوتن برصيد 16 هزيمة، وليفربول برصيد 10 هزائم.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر آرسنال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول صاحب الوصفة برصيد 39 نقطة .

ويأتى أستون فيلا في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، فيما يقع توتنهام بنفس الرصيد في المركز الرابع بفارق الأهداف.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 34 نقطة بترتيب جدول المسابقة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1. هالاند- 14 هدفا

2. محمد صلاح- 12 هدفا

3. سون- 11 هدفا

4. جارود بوين- 11 هدفا

5. دومينيك سولانكي- 11 هدفا

وتبدأ مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي، يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر، حيث يستضيف نيوكاسل يونايتد نظيره نوتنجهام فورست على ملعب سانت جيمس بارك.