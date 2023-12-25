صفقة بـ 4.2 مليون جنيه.. حبس إجرامي قبل ترويجه كميات حشيش بالعريش

قررت جهات التحقيق حبس عنصر إجرامي بالعريش قبل ترويجه كميات من مخدر الحشيش قدرت قيمتها المالية 4.2 مليون جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه.

صفقة بـ 4.2 مليون جنيه.. حبس عنصر إجرامي قبل ترويجه كميات من مخدر الحشيش بالعريش

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامي) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة المتنوعة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة ثالث العريش بمديرية أمن شمال سيناء مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (كمية لعجينة مخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام-100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات- مكبس يدوى بمشتملاته - مبلغ مالى "متحصلات نشاطه")..وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ4.2 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

العثور علي جثامين زوجين ووأبنائهما الأربعة داخل منزلهم بالشرقية|فما القصة

كما لقى زوجان وأطفالهما الأربعة مصرعهم، وذلك داخل منزل الأسرة في بندر مركز شرطة مشتول السوق في محافظة الشرقية.

وقد رجحت المعلومات الأولى وقوع الحادث بسبب تسرب الغاز، فيما لا تزل تحريات رجال البحث الجنائي جارية لكشف ملابسات الحادث وتفاصيل وأسباب وقوعه وكيفية حدوث الوفاة للأسرة بالكامل.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة مشتول السوق، بالعثور على زوجين وأطفالهما الأربعة متوفين داخل مسكنهم في نطاق ودائرة مركز شرطة مشتول السوق.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة مشتول السوق ، ورجال فرع البحث الجنائي في قطاع جنوب الشرقية إلى موقع البلاغ، إذ أفادت المعاينة والتحريات الأولية بالعثور على جثمان زوجين وأطفالهما الأربعة (أعمار الصغار لا تتجاوز 10 سنوات) متوفين داخل منزل الأسرة في بندر مشتول السوق.

رجحت المعلومات الأولى وقوع الحادث بسبب تسرب الغاز، فيما لا تزل تحريات رجال البحث الجنائي جارية لكشف ملابسات الحادث وتفاصيل وأسباب وقوعه وكيفية حدوث الوفاة للأسرة بالكامل، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.