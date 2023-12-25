الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على غزة وحصيلته ترتفع لـ 20674 شهيدًا ونحو 55 ألف مُصاب

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شن غارات مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في اليوم الـ80 للحرب الإسرائيلية على القطاع، فيما جددت مدفعية الاحتلال قصف المربعات السكنية، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات بجروح متفاوتة غالبيتهم من المدنيين وغالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن.

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع حسب أحدث معطيات لوزارة الصحة في غزة - إلى 20 ألفا و674 شهيدا ونحو 55 ألف مُصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك بعد استشهاد 250 شخصًا، بالإضافة إلى إصابة 500 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونفذ الطيران الإسرائيلي، سلسلة غارات وقصف مدفعي متواصل على مخيمات البريج والمغازي والنصيرات، فيما قصفت الطائرات الطريق الرئيسية بين مخيمات المنطقة الوسطى لإعاقة وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى أماكن الاستهداف المختلفة.

وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة، فيما تجري معارك ضارية في عدة محاور وخاصة في خان يونس، والبريج، والنصيرات، والمغازي، حيث بلغ عن تكدس جثامين الشهداء في ساحة مستشفى شهداء الأقصى، بعد غارات إسرائيلية مكثفة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن مقتل ضابط وجندي بمعارك غزة، وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن عنهم إلى 489 جنديًا وضابطا منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"، بينهم 156 قتلوا منذ بدء العملية البرية في القطاع يوم 27 أكتوبر الماضي.