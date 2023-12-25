عرض إسرائيلي "غريب عجيب".. السنوار والضيف مقابل المحتجزين (فيديو)

تدرس إسرائيل عرضاً على حركة حماس، يتضمن عدم قتل رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار وقائد الجناح العسكري محمد الضيف وترحيلهم مقابل إطلاق سراح المحتجزين، وذلك حسبما نقتله "المشهد" عن "تاميز أوف إسرائيل".

سراح المحتجزين

وأوضحت "تايمز أوف إسرائيل"، أن العرض الإسرائيلي بترحيل السنوار والضيف لا يتعارض مع أهداف تل أبيب بتفكيك حركة حماس والفصائل المقاتلة، كما أن وصف أحدى الخبراء هذا العرض الإسرائيلي بأنه “عرض غريب عجيب”.

وعاد الحديث عن أن هناك صفقة لتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن حماس تفرض بنود في هذا الاتفاق “الكل مقابل الكل” بحسب تصريحات العديد من الخبراء والمتخصصيين بالشان الإسرائيلي.

المحتجزين

وكان تظاهر الآلاف الإسرائيليين أمام مبنى وزارة الدفاع في تل أبيب، ورفعوا شعارات المطالبة باستعادة المحتجزين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، وفق روسيا اليوم.

وقبل أيام، كشف موقع "أكسيوس" أن رؤساء أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية يعتزمون مناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثان

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصدر، أن "حماس" لم تظهر أي اهتمام بمقترحات قطر للعودة إلى المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى.

بينما ذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أن حكومة إسرائيل تدرس الإفراج عن أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين في صفقة تبادل الأسرى المقبلة.

وقال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، إن تهديدات ثلاثي الحرب الإسرائيلي بالقضاء على المقاومة، فارغة ولا تعبر سوى عن إفلاس.

وأضاف حمدان في تصريحات نشرته كتائب القسام، أن الأسرى الإسرائيليون متروكون في غزة، لأن نتنياهو أراد ذلك وأقول لعائلاتهم إن عليكم أن تقرروا مصير أبنائكم، ولا تفاوض حول الأسرى قبل وقف العدوان كاملاً، مؤكدا أن استراتيجية انهارت في هزيمة حماس وفشلت فشلاً ذريعاً، وجنودنا يسيطرون في الميدان.

ولفت إلى أن الاحتلال نفذ إعدامات ميدانية بحق المدنيين العزل والحوامل، مطالبا المؤسسات الدولية بحماية مراكز الإيواء والنازحين والمؤسسات الطبية وكوادرها، منوها إلى ما يعانيه أكثر من 8 آلاف معتقل في سجون الاحتلال من تعذيب وانتهاك.