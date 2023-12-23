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جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 جنود من قواته أحدهم قائد فرقة في لواء الناحال
السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل: استهدفنا الأطرش تاجر سلاح المقاومة

صورة من الفيديو المنشور
صورة من الفيديو المنشور

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" "إن الجيش وجهاز الأمن العام استهدفا حسن الأطرش بواسطة طائرة حربية، متهما إياه بالتورط في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة".

ونشر فيديو زعم أنه لحظة استهداف الأطرش، مضيفا أنه تورط في الآونة الأخيرة في تهريب الأسلحة والذخيرة" إلى الضفة الغربية.

 

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق عن مقتل 4 قادة في "لواء غزة" التابع لحماس، كاشفاً عن أسمائهم وصورهم أيضاً، لافتا إلى أنه من أصل سبعة قادة اللواء الكبار تم حتى الآن تصفية أربعة، ولم يتبق سوى ثلاثة قادة كبار، ضمن سلسلة القيادة هم قائد اللواء وقائدا كتيبتين".

 

وذكر أسماء الثلاثة وهم: رأفت عباس، وهيثم الحواجري، ووسام فرحات ومصطفى دلول.

 

وتستهدف الحرب الإسرائيلية على غزة، القضاء على قادة حماس، واستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أي وقف لإطلاق النار في القطاع قبل أن تحقق إسرائيل "كل الأهداف" التي وضعتها، وفي مقدمها "القضاء" على حركة حماس.

 

وقال نتنياهو في بيان "لن نتوقف عن القتال حتى نحقق كل الأهداف التي وضعناها لأنفسنا: القضاء على حماس والإفراج عن الأسرى لديها، ووضع حد للتهديد القادم من غزة".

 

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