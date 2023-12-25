مناقشة مخاطر استخدام الألعاب الإلكترونية في جامعة عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة والمجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس اليوم الإثنين الندوة التثقيفية بعنوان "مخاطر استخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للإعلام الرقمي".

جاء ذلك انطلاقًا من الدور التوعوى بمخاطر إستخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية وضرورة فهم تأثير الألعاب الإلكترونية على نمو الأطفال ومشاركتهم المجتمعية وتنمية مهاراتهم.

وعقدت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة، وتحت إشراف وتنظيم الدكتورة راندا كمال وكيل كلية الدراسات العليا للطفولة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس.

تفاصيل ندوة الألعاب الإلكترونية في جامعة عين شمس

ورحبت الدكتورة راندا كمال وكيل كلية الدراسات العليا للطفولة في جامعة عين شمس، بالحضور، وأشارت لأهمية موضوع الندوة لما له من تأثيرات ومخاطر علي الأطفال والمراهقين ويجب مراقبة أولياء الامور لأطفالهم و متابعتهم وتوعيتهم.

واستهل الدكتور مؤمن جبر الندوة بتعريف الحضور بمخاطر استخدام الأطفال للالعاب الالكترونية مما تسببه من مشاكل صحية او مشاكل فى الدراسة وتجعلهم منفصلين إجتماعياً.

كما اوضح أضرار استخدام الأطفال والمراهقين لمواقع التواصل الإجتماعي والإعلام الرقمي و التأثيرات الإيجابية والسلبية للالعاب الالكترونية.

وفى الختام، أضاف بعض التوصيات المجتمعية مثل الرقابة الأسرية فى ضوء نظرية الوساطة الإعلامية الوالدية - الرقابة الذاتية باعتبارها ثمرة غرس المرجعية الدينية والاخلاقية فى أبناءنا - الاهتمام بكل وسائل بناء الشخصية المعتدلة والمتوازنة والمتكاملة معرفياً ومهارياً.