حصاد الهجرة 2023.. تحقيق حلم المصريين بالخارج في سيارة مستوردة بإجراءات ميسرة

قدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عددًا من الخدمات والتيسيرات للمصريين بالخارج، هذا العام 2023، ومعظها جاء تنفيذًا لمطالبهم التي طالما طالبوا بها على مدار السنوات الماضية.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز مطلب من أبناء مصر بالخارج عملت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، هذا العام على تنفيذه للمغتربين .

اطلقت وزارة الهجرة مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، والتي تهدف إلى تحقيق حلم المصريين بالخارج في الحصول على سيارة مستوردة بضوابط وإجراءات ميسرة، وشحنها إلى مصر، وفي الوقت نفسه زيادة تحويلات المقيمين بالخارج لرفع حصيلة الدولة من النقد الأجنبي وزيادة المعروض من السيارات.

مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج

وأقرت الحكومة إجراءات بعد ذلك إجراءات لتيسير الاستفادة من المبادرة خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70%، وتسري بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى 58% حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، وينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.

وطالب الكثير من أبناء مصر بالخارج، وقتها إعادة فتح مبادرة السيارات مرة أخرى، وبالفعل وافق مجلس الوزراء على فتح مشروع القانون الذي أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي، وثمن جميع أبناء مصر بالخارج تلبية مطلبهم من قبل المسؤولين بمصر.

عودة وزارة الهجرة عام 2014

ومنذ عودة وزارة الهجرة عام 2014، وتولي الوزارة اهتمامًا ملحوظًا للمواطنين المصريين في الخارج من خلال توفير الخدمات ومن خلال توفير الرعاية لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا تدخر جهدًا في رعاية المواطنين المصريين في الخارج، وبذل الجهود اللازمة للدفاع عن مصالحهم، في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لحماية حقوق مواطنيها في الخارج.

وتمكنت الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الأخيرة من تعزيز الروابط بين أبناء الوطن المقيمين بالخارج مع الداخل وهو ما ظهر جليًا في المشهد المهيب لتصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 التي جرت في الفترة من الأول وحتى الثالث من ديسمبر الجاري.