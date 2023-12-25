حصاد 2023.. مبادرات أطلقتها وزارة الهجرة لخدمة أبناء مصر بالخارج

منذ عودة وزارة الهجرة عام 2014، وتولي الوزارة اهتمامًا ملحوظًا للمواطنين المصريين في الخارج من خلال توفير الخدمات ومن خلال توفير الرعاية لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا تدخر جهدًا في رعاية المواطنين المصريين في الخارج، وبذل الجهود اللازمة للدفاع عن مصالحهم، في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لحماية حقوق مواطنيها في الخارج.

مبادرة ساعة مع وزيرة

وتسعى وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتواصل الدائم مع الجاليات المصرية في الخارج وذلك للعمل على مناقشة المشكلات التي يواجهونها، لذلك أطلقت هذا العام مبادرة "ساعة مع الوزيرة ".

حصاد وزارة الهجرة 2023

وتعد مبادرة “ساعة مع وزيرة” من أهم وأكبر المبادرات التي أطلقت هذا العام لوزارة الهجرة، حيث تعمل المبادرة على تنفيذ استراتيجية اتصال مستدام مع المصريين في الخارج عبر إطلاق حلقة نقاشية تحت شعار "ساعة مع الوزيرة" بشكل دوري، للقاء الجاليات المصرية في مختلف الدول لمعرفة احتياجاتهم واقتراحاتهم ومطالبهم.

وكان هدف المبادرة إتاحة الفرصة للقاء مباشر من المصريين بالخارج، وتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم دون حواجز والتواصل مع كافة الكيانات المصرية بالخارج والحضور المتنوع من دول العالم.

وعقدت الوزيرة من خلال تلك المبادرة عدد من اللقاءات مع أبناء الجالية المصرية في عدد من الدول العربية والأجنبية، حيث ثمن معظم أبناء مصر بالخارج تلك المبادرة الهامة التي توصلهم بشكل مستمر مع وزيرة الهجرة وبالتالي عرض مطالبهم ومشاكلهم بكل شفافية ووضوح لحلها.

كما أن وزارة الهجرة تولي اهتمامًا غير مسبوق لمواطنيها المقيمين بالخارج لاسيما عبر تقديم مزايا ومبادرات وتسهيلات لهم، ومن بينها:-

مبادرة السيارات

تخفيض تذاكر الطيران

طرح أراض ووحدات سكنية

مبادرة تسوية الأوضاع التجنيدية

المبادرات التعليمية والحماية الاجتماعية والتأمينية

وتمكنت الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الأخيرة من تعزيز الروابط بين أبناء الوطن المقيمين بالخارج مع الداخل وهو ما ظهر جليًا في المشهد المهيب لتصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 التي جرت في الفترة من الأول وحتى الثالث من ديسمبر الجاري.

حيث اصطف المصريون في الخارج في حشود مبهرة ببعثات مصر الدبلوماسية وقنصلياتها بالخارج، إيمانًا منهم بأن الانتخابات واجب وطني وأحد أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، ملبين نداء الوطن وداعمين لبلدهم كما في كل استحقاق انتخابي منذ 2014 من خلال المشاركة بكثافة والإقبال على صناديق الاقتراع حاملين العلم المصري في صورة حضارية ورسالة قوية وجههوها إلى العالم ومن كل بقعة من بقاع الأرض مفادها أن أبناء مصر سواء بالداخل أو الخارج يقفون صفًا واحدًا حريصين ومدافعين على المصالح العليا للوطن.