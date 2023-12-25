حملات بشارع عثمان محرم لمنع التعدي على الطريق العام للمحال التجارية

استجابة لشكاوي المواطنين

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى المواطنين بشارع عثمان محرم بتعدي محل تجاري على أرصفة المشاة والطريق العام ووضع ستاندات المعروضات والبضائع في نهر الطريق، الأمر الذي يعيق حركة سير المواطنين.

وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بسرعه فحص الشكوى، والتعامل معها ومنع التعدي على الطريق العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي ذلك الاطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية بتوجيه حملة علي شارع عثمان محرم والموقع محل الشكوى، أسفرت عن رفع الإشغالات من الطريق العام مع غلق المحل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد محافظ الجيزة علي رئيس حي الطالبية بالمتابعة الدورية للموقع محل الشكوي لضمان عدم عودة الإشغالات مع تكثيف حملات منع الوقوف العشوائي للمركبات والانتظار بالجزر للوسطي للطريق لعدم التأثير على الحركة المرورية.