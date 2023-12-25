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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

غداً.. الأطباء تدعو لاجتماع بدار الحكمة لمناقشة مشروع قانون المنشآت الطبية

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

تلقت نقابة أطباء مصر، طلباً موقعاً من نقابيين سابقين وأطباء مهتمين بالشأن النقابي بلغ عددهم مائتي طبيب، بشأن رفض مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، وتضمنت بعض الملاحظات علي مشروع القانون.

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موعد اجتماع الأطباء لمناقشة مشروع قانون المنشآت الطبية

وتوجه النقابة العامة، للنقابيين السابقين والمهتمين من الأطباء، دعوة للاجتماع بدار الحكمة بالقاهرة غداً الثلاثاء الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويأتي الاجتماع لمناقشة أوجه القصور في مشروع القانون وكافة الملاحظات والإسهام في المشاركة الفعالة في رفض مشروع القانون، وتوحيد الصف في الدفاع عن الصالح العام.

 

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