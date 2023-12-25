طالب بكلية القرآن الكريم يفوز بالمركز الأول في المسابقة العالمية الثلاثين

فاز محمد شعبان عبد الله جعفر، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية القرآن الكريم، ومن أبناء محافظة البحيرة، بالمركز الأول في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، وقدرها مليون جنيه.

واستقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمكتبه بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الإثنين الفائز بالمركز الأول.

وزير الأوقاف يهنئ الطالب بفوزه المستحق

وهنأ وزير الأوقاف الطالب بفوزه المستحق بالمركز الأول بالفرع الأول: (حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم)، وجائزته مليون جنيه.

وقال وزير الأوقاف: "مليون تحية ومليون جنيه لابن محافظة البحيرة، الفائز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية".