إنجاز 55% من أعمال مشروع صالة الألعاب الرياضية بجامعة سوهاج

واصل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج جولاته التفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع، بصالة الألعاب الرياضية الدولية "الصالة المغطاة"الجاري تنفيذها بالحرم الجامعي الجديد، يرافقه الدكتور عبدالناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، المحاسب أشرف القاضي امين عام الجامعة، المهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية بالجامعة، والمهندس محمد لطفي المدير التنفيذي للمشروع، واللواء طارق حافظ مدير الامن الجامعي.

وأكد النعماني أن الدولة المصرية أولت اهتماماً واضحاً بالمنشآت الرياضية، والتي شهدت تطورًا في جميع أنحاء الجمهورية، حيث وجه الرئيس السيسي بالعمل علي إنشاء عدداً من المنشات الرياضية الضخمة، اتساقًا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، مضيفاً ان إنشاء صالة الألعاب الرياضية الدولية علي أرض الجامعة تعد خطوة مهمة وجاء لتلبية إحتياجات الجامعة والمجتمع الخارجي، بإنشاء أول صالة يتم تأسيسها على المعايير الدولية في مجال تعزيز الرياضة وتحسينها.

وثمن النعماني العمل والجهد الدؤوب للقائمين علي تنفيذ هذا المشروع الضخم والذي تم إنجازه بنسبة 55% ، على مساحة ١٢ ألف متر، بتكلفة ٨٠٠ مليون جنيه، مؤكداً علي أن هذا الحلم الذى تمناه المجتمع السوهاجي سيتحول إلى حقيقة وواقع ملموس بأيدي مصرية، ليكون بمثابة صرح رياضي عملاق، والأول من نوعه علي مستوي الصعيد، و واحدة من 5 صالات أوليمبية تنطبق عليها المعايير و الاشتراطات الدولية.

وأضاف المهندس محمد لطفي أن المشروع يتضمن صالة رئيسية وصالات ألعاب فرعية وصالات ألعاب ملحقة، مدرجات كبار الزوار، مدرجات لذوي الاعاقة وقاعة للمؤتمرات الرياضية، وصالات للفنون القتالية المختلفة، وصالات للجيم، والجاكوزى، والسونا، وغرفة للتعليق والبث التليفزيوني، غرف للحكام واللاعبين، والاداريين، غرف للمحاضرات، بالإضافة الي غرف للإسعافات الاولية، ستديو تحليلي، كبائن للمعلقين مطاعم ، ملعب احماء، غرف للكشف، ومركز إعلامي .