وكيل كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة تحصل على الزمالة في "تمكين المرأة في القيادة"

قامت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بدعوة الدكتورة رحاب محمود الشرنوبي وكيل كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة للحصول على برنامج الزمالة في "تمكين المرأة في القيادة" من مدينة تورين بإيطاليا . من مركز التدريب الدولي ITCILO التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا .

حيث تم اختيار وكيل كلية السياحة والفنادق وترشيحها ضمن 5٠ سيدة مصرية للسفر لايطاليا للحصول علي "الزمالة في القيادة" من أصل ٣٠٠ سيدة مصرية تم تدريبهن علي القيادة خلال الثمانية أشهر الماضية و بعد نهاية التدريب تم ترشيح االخمسين سيدة الأوائل اللاتي تفوقن في هذا التدريب للحصول علي الزمالة بايطاليا وبذلك تكون من أولي القيادات النسائية علي مستوي مصر التي حصلت علي الزمالة في برنامج "تمكين المرأة في القيادة"

وتضمن التدريب أهداف رئيسية : تشجيع النموذج المؤسسي الحكومي الذي يعمل على دمج المساواة بين الجنسين وتشجيع القيادات النسائية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص على المستوي الاستراتيجي والتنفيذي، تحفيز المؤسسات الحكومية على اكتساب المعرفة وتطبيق المهارات الخاصة بالسياسات التى تعزز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في حوكمة المنظمات، ضمان المساواة في الحصول على الفرص والوصول إلى الموارد والخدمات دون تمييز لكافة الفئات، خلق بيئة عمل ملائمة وآمنة للنساء وذوي الاعاقة في المؤسسات الحكومية، تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية بشأن قضايا المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص على المستوي القومي، إلقاء الضوء على النماذج والممارسات الناجحة للمؤسسات الحكومية بشأن قضايا المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.