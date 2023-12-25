الإثنين 25 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

أثناء مشاركتها قداس عيد الميلاد المجيد للأقباط الكاثوليك بكاتدرائية العذراء مريم..

وزيرة الهجرة توجه رسالة للأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وزيرة الهجرة في الاحتفالية
وزيرة الهجرة في الاحتفالية

دعا البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بمصر، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للمشاركة في قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية العذراء مريم في مدينة نصر.

 وجاءت الاحتفالية بحضور ممثل عن رئيس الجمهورية، ووزراء سابقين وعدد من رجال الدولة والشخصيات العامة.

وهنأت السفيرة سها جندي أبناء مصر بالخارج والداخل من الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد والكريسماس، متمنية أن يكون عيدا سعيدا على جميع الأقباط الكاثوليك والمصريين جميعا، وأن تعود هذه المناسبة الغالية على مصر بكل الخير والازدهار والنماء.

وأكدت الوزيرة أننا نجدد العهد في مثل هذه المناسبات بأن نعمل جميعا على تحقيق المزيد من التقدم لوطننا الحبيب، مشيرة إلى أن مصر بلد عَلّم الدنيا المحبة والتسامح، فعلى أرضه تتعانق الأديان، وتلتقي الحضارات، وفي كل حدث تاريخي كان المصريون صفا واحدا، ليبقى الوطن وحده قبلتهم في الشدائد، وهذا سر تفرد الشخصية المصرية، عبر التاريخ.

 

IMG-20231225-WA0025
IMG-20231225-WA0025
IMG-20231225-WA0022
IMG-20231225-WA0022
IMG-20231225-WA0019
IMG-20231225-WA0019
IMG-20231225-WA0021
IMG-20231225-WA0021
IMG-20231225-WA0016
IMG-20231225-WA0016
IMG-20231225-WA0018
IMG-20231225-WA0018
IMG-20231225-WA0013
IMG-20231225-WA0013
IMG-20231225-WA0011
IMG-20231225-WA0011
IMG-20231225-WA0002
IMG-20231225-WA0002

مواد متعلقة

صالح فرهود يجدد طلبه حول إنشاء مجلس استشاري للمصريين بالخارج

احتفالية كبرى لفوز السيسي بالانتخابات الرئاسية ببرلين .. صور

الرابطة الطبية الأوروبية: نحتاج 1000 شاحنة يوميًا لمدة 6 أشهر لعلاج ومساعدة المرضى في غزة

بهجت العبيدي: النمسا أكرمت الوافدين إليها

نصائح أمنية أثناء التجول بشوارع روما للمصريين في إيطاليا

سها جندي : توفير فرص عمل للكثير من الأسر والشباب في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.. تفاصيل

مواعيد العمل بالقنصلية المصرية بلندن في اجازات أعياد الميلاد

المصريون بالخارج يطالبون إتاحة سبل ميسرة لاقتناء المنتجات اليدوية المصرية.. ووزيرة الهجرة ترد
الجريدة الورقية