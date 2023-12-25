بث مباشر .. مباراة بيراميدز وفيوتشر في نصف نهائي السوبر المصري

مع دقات الثالثة من عصر اليوم الإثنين ، تنطلق مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات ، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.





ويقام اللقاء المرتقب ليصبح الأول بالنسخة الجديدة للبطولة التي تقام بتواجد 4 أندية ، على أن يلاقي الفريق المتأهل من تلك المواجهة ، الفريق الآخر المتأهل من لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

نظام البطولة ..

وتقام منافسات النسخة المحلية من السوبر بمشاركة بطل الدوري، بطل كأس مصر، بطل كأس رابطة الأندية المصرية، وصيف الدوري، وفي حالة حصد أي فريق لقبي الدوري والكأس معًا يشارك تلقائيًا في السوبر وصيف مسابقة كأس مصر.

وفي حالة تتويج أي فريق أيضًا ببطولتين مختلفتين مثل كأس الرابطة وكأس مصر سيتم اختيار فريقا آخرًا بناء على مركزه في مسابقة الدوري وتواجده في المربع الذهبي.



ويخوض الأهلي المنافسات بصفته بطلاً لمسابقة الدوري الممتاز خلال النسخة الأخيرة ، بينما تأتي مشاركة فريق بيراميدز بصفته وصيفًا للدوري ، سيراميكا بطل كأس الرابطة ، مودرن فيوتشر رابع مسابقة الدوري.



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