طارق رسلان: الثروة السمكية دخل قومي كبير ومصدر للعملة الصعبة

قدم النائب طارق رسلان نائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزة بولاية رئاسية جديدة خلال الجلسه العامه اليوم، مؤكدا أن مصر عبرت مصر منذ أيام عبورا جديدا، وجسد المصريون ملحمة تاريخيه في حب الوطن في الانتخابات الرئاسية

وقال: أنتهز الفرصة لأهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزة منصب رئيس الجمهوريه وأكد أن المصريون انتصرو في معركة الوعي وضح ذلك جليا في اصطفافهم امام لجان الاقتراع ، وقالوا نعم للاستقرار نعم للتنمبه نعم للبناء وجددنا العهد لزعيم وطنى شجاع .

وأضاف رسلان أن الاستزراع السمكي في مصر من أهم المشروعات القومية التي تستهدف تنمية الثروة السمكية والتي تعتبر أهم مصادر الغذاء الغنية بالبروتين، وكذلك يهدف هذا النوع من المشروعات إلى زيادة الدخل القومي من خلال تصدير الثروة السمكية إلى الخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

تعتبر مصر هي الأولى عربيًا وشمال إفريقيا في توفير الأسماك والثالثة عالميًا في إنتاج الأسماك البلطي.

ويهدف الاستزراع السمكي في مصر إلى تحقيق التنمية في الثروة السمكية، والتي ستعود إيجابًا على الانتاج القومي من الطعام المتمثل في اللحوم البيضاء، كما تعتبر دخلا قوميا كبيرا ومصدرا للعملة الصعبة من خلال تصدير كميات من الأسماك إلى الخارج.

تواجه هذه الصناعة تحديات كبيرة أولها

1- ارتفاع أسعار الأعلاف .

2- حالات النفوق وموت كثير من الأسماك في المزارع.

3- سوء جودة المياه ،مع سوء التغيرات المناخية.

4- سوء الإدارة من أغلب المزارعين.

5- عدم توافر خامات الأعلاف التقليدية كسلعة أساسية.

نطالب بردود واضحة ومحددة عن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك.. بعدما باتت موجات غلاء الأسعار تكوى جيوب المواطنين.

وشدد رسلان على ضرورة وجود ايجاد اليه أو وجود كيان قانوني محدد للعاملين بهذه الصناعه ودعمهم بالتدريب الكافي.. وتوفير سبل تمويل ميسرة.