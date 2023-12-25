سها جندي: مصر عَلّمت الدنيا المحبة والتسامح

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أننا نجدد العهد في مثل هذه المناسبات بأن نعمل جميعا على تحقيق المزيد من التقدم لوطننا الحبيب.

أشارت وزيرة الهجرة، إلى أن مصر بلد عَلّم الدنيا المحبة والتسامح، فعلى أرضه تتعانق الأديان، وتلتقي الحضارات، وفي كل حدث تاريخي كان المصريون صفا واحدا، ليبقى الوطن وحده قبلتهم في الشدائد، وهذا سر تفرد الشخصية المصرية، عبر التاريخ.

هنأت السفيرة سها جندي أبناء مصر بالخارج والداخل من الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد والكريسماس.

تمنت السفيرة سها جندي، أن يكون عيدا سعيدا على جميع الأقباط الكاثوليك والمصريين جميعا، وأن تعود هذه المناسبة الغالية على مصر بكل الخير والازدهار والنماء.

جاء ذلك أثناء مشاركة السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية العذراء مريم في مدينة نصر، بدعوة من البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بمصر.

بحضور ممثل عن السيد رئيس الجمهورية، ووزراء سابقين وعدد من رجال الدولة والشخصيات العامة.