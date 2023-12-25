قافلة دينية توعوية بمستشفي صدر اسيوط

نظمت منطقة الوعظ والأرشاد الديني بأسيوط بقيادة فضيلة الشيخ الدكتور مرتجي عبد الرؤوف مدير عام منطقة الوعظ والاعلام الديني بأسيوط رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ووعاظ وأعضاء لجان الفتوي والتحكيم الأسري ولم الشمل الأزهري بأسيوط صباح اليوم قافلة توعوية بمستشفي الصدر بمدينة أسيوط بحضور المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة حيث كان في استقبال الوفد دكتورة صفاء ابو العلا مدير المستشفي ودكتور علي زقزق نائب مدير المستشفي ونواب ومساعدي المدير ولفيف من العاملين بالمستشفى.

توجهت القافلة لزيارة بعض المرضي بالأقسام الداخلية بالمستشفى والعيادات الخارجيه بها وقامت القافلة بتنظيم ندوة توعوية دينية ولقاءات مفتوحه مع المرضي والمترددين علي المستشفي بحضور لفيف من العاملين والمرضي والمرافقين لهم ..

وأشار المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة أنه استمراراً للتواصل و التنسيق والتعاون بين منطقة وعظ اسيوط ومديرية الصحة قام وفد من قيادات منطقة الوعظ والإرشاد الديني بزيارة إلى المستشفى صدر اسيوط وتم تنظيم ندوة دينية تناولت العديد من المحاور كالحديث عن الصحة وأهمية المحافظة عليها وقاعده الوقاية خير من العلاج وفلسفه الابتلاء واهمية الصبر وكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من الأبناء واهمية الأمل والتفاؤل وخطورة اليأس والقنوط من رحمة الله وغيرها من الموضوعات.