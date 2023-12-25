الشيوخ يفتتح جلسته العامة بمناقشة ملف الثروة السمكية

افتتح مجلس الشيوخ جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،اليوم ، بمناقشة ملف الثروة السمكية، وذلك في ضوء طلبي المناقشة المقدمين من النائبة الدكتورة هالة كمال والنائب محمد صبرى أبو إبراهيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، ووضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطى لاسيما وإنه يمثل غذاء للطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر.

وذكر طلب المناقشة المقدم من النائبة هالة كمال والذى سيناقش اليوم ، أن الثروة السمكية فى مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومى، فضلا عن مصدر من مصادر البروتين الأمن والذى يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمى صناعات أخرى بجانبه.

وأشار طلب المناقشة إلي أن مصر تستهلك نحو 2 مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية.