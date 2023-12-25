نعيمة الصغير.. مؤامرة كيدية تسرق حلمها وتضعها على طريق الشر| سر صوتها الأجش

في ذكرى ميلاد "الكتعة"

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نعيمة الصغير، والتي اشتهرت بشخصيتها المميزة لصوتها الأجش والخشن وملامحها الحادة، لتحتل أدوار الشر في السينما المصرية، بتجسيدها الأم القاسية والعجوز المتصابية بالإضافة لأدوارها الكوميدية خفيفة الظل، ومن أبرز أعمالها "الكتعة" في فيلم العفاريت مع النجم عمرو دياب عام 1990.

نعيمة الصغير تقع ضحية حادث كيدي وتفقد صوتها الناعم

لفتت الفنانة الراحلة نعيمة الصغير أنظار المشاهدين بصوتها الخشن المميز، لتؤكد في تصريح سابق لها أنها وقعت ضحية مؤامرة كيدية من صديقتها وكان الغرض منها إنهاء حياتها، فوضعت لها مادة سامة في كوب الشاي.

الفنانة الراحلة نعيمة الصغير

وأوضحت نعيمة الصغير أن جسدها القوي هو من نجاها من تلك المؤامرة الكيدية، لكن الأحبال الصوتية قد تأذت مما حول صوتها من ناعم تُطرب به الآذان إلى خشن يتعجب منه الجميع.

وكان لهذا الحادث تأثيرًا سلبيًا على نفسية "الكتعة"، فقضى على طموحاتها وقطع صحف في حياتها قبل كتابتها، فكانت نعيمة تعمل كمطربه في إحدى الملاهي الليلية وتأملت في أن تكون مطربة معروفة في المستقبل، ليفاجئها بصفعه على الوجه ويغير مسيرها الفني.

ورغم التحديات التي واجهتها إلا أن صوتها الخشن ساعدها في الحصول على أدوار الشر التي تأثر بها المشاهد، ليصدق أنها بهذا الشر خلف الكاميرا.

نعيمة الصغير من فيلم "العفاريت"

أبرز أعمال نعيمة الصغير

ولفتت نعيمة أنظار المخرج حسن الإمام الذي أعجب بطريقة آدائها، وأسند إليها دورًا ثانويًا في فيلم "اليتيمين" عام 1948 والذي قدمت فيه أغنية "طب وأنا مالي"، لتشارك بعدها في العديد من الأدوار، فعملت مع المخرج يوسف شاهين، فكان يعرفها من قبل عندما كانت تعمل في كباريه تحت عمارته في الإسكندرية فترة الأربعينات، وقدم لها دور في فيلم "إسكندرية ليه"، ثم شاركت في: "الشقة من حق الزوجة"، "المشبوه"، "البيه البواب"، "نحن لا نزرع الشوك"، "مولد يا دنيا"، "مكالمة بعد منتصف الليل"، "علي بيه مظهر و40 حرامي"، "لعدم كفاية الأدلة"، "الجوازة دي مش لازم تتم"، وغيرها.

ومن أفلامها التي لا ينساها جيل التسعينات هو فيلم "العفاريت"، والتي شاكت فيه النجم عمرو دياب، وجسدت فيه دور زعيمة العصابة التي تقوم بخطف الأطفال، وتدور أحداث الفيلم أنه يتم اختطاف الابنة الرضيعة لكريمة مذيعة الأطفال الشهيرة من قبل تابع للكتعة التي تدير عصابة إجرامية للأطفال، ويلتقى المطرب عمرو دياب صدفة بالطفلة بعد ان تكبر وبعد أن صارت تُعرف ببلية، فتروي بلية لعمرو أنشطة العصابة، فيتحالف عمرو مع ماما كريمة لإنقاذ الطفلة من العصابة.

نعيمة الصغير تطرب الآذان في النوادي الليلية

وما لا يعرفه البعض أن الفنانة نعيمة الصغير بدأت مشوارها كمطربة في النوادي الليلية، ثم شاركت في غناء بعض المونولوجات مع زوجها محمد الصغير في فرقة إبراهيم حمودة، وعملت أيضًا مع إسماعيل ياسين، وذلك قبل حادث التسمم التي تعرضت له.

وتم تغيير اسمها من نعيمة عبد المجيد عبد الجواد إلى "نعيمة الصغير" نسبة إلى زوجها محمد الصغير.