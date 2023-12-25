ضبط 10 طن و200 كيلو منتجات غذائية وصناعية مجهولة المصدر بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الاطار، توجهت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة مصطفي عبد القادر، بالإشتراك مع إدارة الطب البيطرى بالعاشر والإدارة الصحية وشرطة المرافق للمرور على الاسواق ومتابعة الاسعار وضبط الأسواق للحفاظ على صحة المواطن، كما تم التنسيق مع إدارة التجارة الداخلية بالمديرية لتحرير محاضر ضد المخالفين وجاءت علي النحو التالي:

· تحرير محضر رقم ١٤٤٠٨ كمية قدرها ٢٠٠٠ كجم مجروش بلاستك مجهول المصدر.

· تحرير محضر رقم ١٤٤٠٩ كمية قدرها ٢٢٠٠ كجم خامة بلاستيك مجهول المصدر.

· تحرير محضر رقم 6333 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان ضد صاحب مخزن مواد غذائية وتم التحفظ على 200 شيكارة ملح ليمون مجهول مصدر وتم التحفظ على 5000 كجم وتم التحفظ على 40 كرتونه بداخلها مادة سليلوز غذائى مجهول المصدر 1000كجم على ذمة الفصل فى القضية وتحت تصرف النيابه العامة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد شدد علي تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الاطار، قامت الإدارة العامة بمباحث التموين بالشرقية بقيادة اللواء ضياء سعيد، والعميد محسن القلش، والمقدم رمزي أبوزيد رئيس مباحث مركز شرطة ديرب نجم، وقوة أمنية من مركز الشرطة ورئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتحفظ على ( ٢٧.٥ ) طن من السكر المدعم المصروف من الدولة لبيعه للمواطنين بسعر 27 جنيه للكيلو وقيام أحد المخالفين بتعبئة كمية من السكر داخل اكياس مدون عليها سعر ٣٠ جنيه بهدف التربح، وتم ايداع المضبوطات في مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين لإعادة طرحها للمواطن بالسعر المحدد من قبل الدولة.

كما كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي، وأماكن طحن الغلال، للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت إدارة تموين فاقوس بحمله تموينية، برئاسة محمد سليمان، مدير الإدارة، وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة ربع نقل محمله بـ 47 شيكارة سماد اليوريا 46% مخصص للجمعيات الزراعية ومحظور تداوله بالأسواق زنة الشيكارة ٥٠ كجم باجمالي كمية ٢٣٥٠ كجم، وتم تحرير محضر بالواقعه ضد المخالف.

كما تمكنت الحملة من تحرير 2 تقرير ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير 2 تقرير إثبات حالة انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

وشن قطاع تموين وسط، برئاسة أبوطالب على، مدير قطاع وسط بمديرية تموين الشرقية، حملة تموينية مفاجئة للمرور على المحال والمخابز البلدية بنطاق مركز الإبراهيمية، وأسفرت الحملة عن ضبط 9 شكائر دقيق بلدى بإجمالي وزن ٤٥٠ كجم، حيث قام صاحب المخبز بتجميعهم بقصد بيعهم فى السوق السوداء وتم تحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة قيد برقم ٥٨٤٣ جنح مركز شرطة الإبراهيمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وجودتها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

كما شنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة، حملة للمرور على المخابز البلدية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما توجهت الحمله بالإشتراك مع الطب البيطري للمرور على المطاعم ومصانع تصنيع اللحوم، وتم تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي :

تحرير المحضر رقم ١٠١٥٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب ثلاجات حفظ اللحوم لحيازة عدد ١٠ كراتين كبدة غير صالحة للإستهلاك الأدمي بإجمالي ١٤٥ كجم.

تحرير المحضر رقم ١٠١٥٤ جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع الأسماك لحيازته ١٥٧ كجم جمبري و ٥٧ كجم سمك ماكريل منتهي الصلاحية وتم التحفظ على المضبوطات.

تحرير المحضر رقم رقم ١٠١٥٥ جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب مطعم لعدم وجود شهادة صحية.

تحرير المحضر رقم ١٠١٥٦ جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب المطاعم التجاريه لعدم الإعلان عن أسعار البيع للمأكولات والسندوتشات بالمطعم وتم اتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.