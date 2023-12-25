توجيه عاجل من التعليم بشأن ظهور أعراض مرضية على الطلاب خلال الامتحانات

وجهت مديريات التربية والتعليم، تعليمات مهمة للمدارس بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتأكد من سلامة جميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات، وعند ظهور أي أعراض مرضية على أحد يُعرض على الزائرة الصحية.

وأكدت المديريات، في خطابها للإدارات التعليمية أنه حرصًا على الطلاب من الأمراض المعدية فإنّ غرف العزل في المدارس مجهزة لاستقبال أي حالات لديها نزلات برد أو ارتفاع في درجات الحرارة، كإجراء مؤقت بحضور الزائرة الصحية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع الطالب لأي حالة إعياء لضمان سلامته وسلامة باقي الطلاب.

وأضافت المديريات التعليمية، أنه لا تعقد امتحانات للصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي طبقًا للقرار الوزاري رقم 194، وتبدأ من الصف الرابع الابتدائي وحتى السادس، مع مراعاة كل القرارات الوزارية التي تنظم أعمال الامتحانات.

نظام التقييم بالألوان للصفوف العليا

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أنّه تطبق المادة السابعة بالقرار الوزاري رقم 195 في اعتماد نظام التقييم في الصفوف العليا، على أن تكون نتيجة الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالألوان، ويعقد الامتحان بمعرفة الإدارة الإدارة التعليمية وتكون الأسئلة مسؤولية التوجيه المختص.

وأضفت المديريات، أن المستوى الرفيع مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع حسب القرار الوزاري 313، بالنسبة لمادة التربية الدينية مادة نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع.