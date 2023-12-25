الإثنين 25 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الجزائرية: نتخذ الإجراءات اللازمة لإجلاء أفراد الجالية بغزة

وزارة الخارجية الجزائرية
وزارة الخارجية الجزائرية

أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الجزائرية عن أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة على مستوى الوزارة بالتنسيق مع سفارة الجزائر بالقاهرة، من أجل مباشرة عملية إجلاء أفراد الجالية المقيمة بغزة فور الحصول على تراخيص العبور عن طريق منفذ رفح من قبل السلطات المصرية.

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جاء ذلك خلال لقاء المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الجزائرية بالخارج بصفته رئيس خلية الأزمة التي تم تنصيبها على مستوى وزارة الخارجية الجزائرية، ممثلين عن عائلات الجالية الجزائرية المتواجدة بغزة، بمقر وزارة الخارجية بالجزائر العاصمة.

وذكرت الوزارة، بحسب وكالة إنباء الشرق الأوسط، أن ممثلي الجالية الجزائرية بغزة طرحوا انشغالاتهم واستفساراتهم حول عملية إجلاء ذويهم العالقين بغزة، معربين عن قلقهم عن الأوضاع والمخاطر الناجمة عن الاعتداءات الهمجية لقوات الاحتلال . 

وأضاف البيان أن المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الجزائرية بالخارج أكد، خلال اللقاء، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة للقيام بعملية الإجلاء في أحسن الظروف، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا الجزائرية التي تولي أهمية بالغة لمتابعة وضعية الجالية الجزائرية بغزة.

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