رئيس الحكومة الجزائرية يتوجه إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ نواف الصباح

توجه رئيس الحكومة الجزائرية نذير العرباوي اليوم الاثنين إلى دولة الكويت؛ لنقل تعازي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والشعب الجزائري في وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وبحسب بيان الحكومة الجزائرية، سيمثل العرباوي الرئيس تبون لنقل تعازيه والشعب الجزائري إلى أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف البيان أن رئيس الحكومة الجزائرية سيرافقه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد.

وفي سياق متصل هنأ الرئيس الصيني شي جين بينج ، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تقلده سدة الحكم في الكويت متعهدا ببذل جهود مشتركة لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال شي ، في رسالة تهنئة بعث بها إلى الأمير مشعل الصباح ، : "إن الصين والكويت تتمتعان بصداقة تقليدية عميقة وحققتا تقدما ملحوظا في العلاقات الثنائية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من 50 عاما " ، بحسب وكالة الأنباء الصينية شينخوا.

وأشار إلى أن البلدين ، كما هو الحال دائما ، يدعمان بعضهما البعض بقوة في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية لكل منهما.. منوها بأن التبادلات والتعاون الثنائي في مختلف المجالات حقق تقدما إيجابيا وأن الصداقة بين الشعبين تتعمق بشكل مستمر.

وأكد شي أنه يولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الثنائية ومستعد للعمل مع الشيخ مشعل للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين الصين والكويت إلى مستويات أعلى من أجل تحقيق المزيد من المنافع للشعبين.

وعلى صعيد متصل، وصل إلى مطار دولة الكويت الأميري، مساء اليوم الأحد، الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة بدولة الأمارات العربية والوفد المرافق له لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان في استقباله على أرض المطار أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح ولفيف من أسرة الصباح وكبار رجال الدولة بالكويت.

وفي سياق متصل وصل الرئيسان الفلسطيني محمود عباس وأذربيجان إلهام علييف إلى مطار دولة الكويت مساء اليوم الأحد، لتقديم واجب العزاء في وفاة له المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان في استقبالهما على أرض المطار، أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح، ولفيف من أسرة الصباح، وكبار رجال الدولة بالكويت.

كما وصل إلى مطار الكويت رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والوفد المرافق له، وكذا وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.