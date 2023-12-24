شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين وموعد فتح الباب

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ فترة عن إضافة المواليد خلال، إذ يبحث الكثيرون عن الشروط والفئات المستحقة لهم إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.

متى يتم فتح إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين؟

وكانت قد أوضحت بعض المصادر في وزارة التموين أن إضافة المواليد على بطاقات التموين في عام 2024، قد يحتاج إلى إقرار بميزانية جديدة، يتم ضمها على ميزانية دعم المنظومة التموينية، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتقدم وزير التموين، بطلب إقرار بند مالي إضافي، لإضافة المواليد على بطاقة التموين، لتخصيص بند جديد على موازنة وزارة التموين 2024 - 2025.

وفي حال الموافقة على الطلب وإقراره في الموازنة العامة الجديدة للدولة، التي سيتم إقرارها في شهر يوليو 2024 المقبل، يكون من المفترض فتح باب إضافة المواليد عقب ذلك مباشرةً.

شروط إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية

يكون من أصحاب المعاش الشهري المنخفض عن 2500 جنيه.

من أبناء العمالة غير المنتظمة.

أبناء أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي والمرأة المعيلة والأرملة.

أبناء أوحاملى كارت الخدمات المتكاملة

أبناء الشهداء وزوجاتهم وأبناء الأسر البديلة

وتقوم الوزارة بمراجعة بيانات الطلبات مع عدة جهات منها التضامن والإنتاج الحربي للتأكد من صحة الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد.

الأوراق المطلوبة

يقوم المواطن بتقديم إقرار بصحة البيانات المقدمة لمكاتب التموين

يتم تقديم صورة بطاقة الأب أو بطاقة التموين

يتم تقديم صورة من شهادات الميلاد أو بطاقات الرقنم القومي لمن هم أكبر في السن.

يتم صورة من كارت معاش تكافل وكرامة

يتم تقديم صورة من كارت معاش التكافل الاجتماعي.

يتم تقديم صورة من شهادة الوفاة في حالة أبناء الشهداء والأرامل