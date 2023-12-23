موعد صرف المعاشات.. ينتظر العديد من المواطنين موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة وفقا لقرار هيئة التأمين الإجتماعى .

موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

وقد حدد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة، حيث يترقب أكثر من 11 مليون مواطن مصري الصرف وهم من يستفيدن من الزيادة الجديدة، وفقاً لتقرير رسمي أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي مؤخراً.

وأكد اللواء جمال عوض، أن الزيادة للمحالين على المعاش بسبب بلوغ السن القانونية، في شهر يناير 2024، والذي تفصلنا عنه أيام قليلة، موضحاً أن الزيادة الجديدة ستكون 1300 جنيه كحد أدنى بدلا من 1105 جنيهات.

الحد الأقصى لقيمة المعاشات

ومن المقرر أن يصل الحد الأقصى لقيمة المعاشات إلى 10 آلاف و80 جنيها بدلا من 8 آلاف و720 جنيها، وذلك مع بداية صرف المعاشات بالزيادة الجديدة والمقررة أن تكون شهر يناير المقبل 2024، والتي من المقرر أن يصاحبها رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه.

رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني

وقد تقرر رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12 ألفا و600 جنيه بدلاً من 10 آلاف و900 جنيه، وذلك اعتبارا من شهر يناير المقبل، وهو موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات، وهنا أكد اللواء جمال عوض، أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية تطبيقا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين

الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي

ووفرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر الموقع الالكتروني لها، إمكانية الاستعلام عن معاشات يناير 2024، عن طريق إدخال الرقم القومي، ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن معاشات يناير 2024 بالرقم القومي، بالدخول على الموقع الإلكتروني التابع للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية