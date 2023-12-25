شوارع وميادين الدقهلية تتزين بـ«بابا نويل» لاستقبال الكريسماس

تشهد محافظة الدقهلية خلال الأيام الأخيرة استعدادات مكثفة، وذلك في إطار استقبال احتفالات رأس السنة وإعلان حالة من الاستنفار الأمنى الموسع في كافة مداخل ومخارج المحافظة، والفنادق والمواقع السياحية، وكذلك استعدادات مواقع الاحتفالات بالفنادق وكورنيش النيل والمطاعم المميزة لاستقبال المواطنين بوضع صور وأشجار الكريسماس في مداخل ومخارج الفنادق والمطاعم.

وتزينت الفنادق و المولات التجارية بالزينة ومجسمات كبيره لبابا نويل وشجرة عيد الميلاد الشهيرة فى مداخل وواجهات الفنادق واللافتات المضيئة، وانتهت النوادي والفنادق من تجهيز خيمة الاحتفال بالعام الميلادى الجديد،

وانتشر بمدينة المنصورة مجسم بابا نويل بارتفاع مترين ممسكًا بعربة الهدايا، وهو ما لفت الانتباه بارتفاعه الضخم، بجانب التنوع فى الاحتفالات المقررة، والاتفاق مع الفرق الفنية والشعبية، بجانب فقرات متنوعة منها التنورة والمزمار البلدى.

وأعلن قصر ثقافة المنصورةعن تنظيم أنشطة وعروضا فنية متنوعة تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد، كما أعلن قصر الثقافة عن يوما ترفيهيا لطلاب المدارس بجانب ورشة فنية فقرات اكتشاف بعض المواهب والمكتبة العامة.

واعلن عدد كبير من الكافيهات والأندية وقاعات المناسبات بمدن ومراكز المحافظة على إقامة احتفالات صاخبة احتفالا برأس السنة وتضم الاحتفالات عروض فنية وغنائية واستعراضية ووجبات عشاء .

وتتسابق محال بيع الهدايا باالدقهلية على تقديم أشكال مختلفة بأسعار تناسب الجميع، وتزدحم الشوارع ويقبل المواطنون باختلاف الطبقات الاجتماعية لشراء الهدايا.

وأعتاد الأقباط على تخصيص ركن من أركان المنزل بجوار شجرة الكريسماس لبناء «المزود» وهو رمز لشكل المكان الذي ولد فيه السيد المسيح والكنائس تزينت بنفس أنواع الزينة مع امتلأ الشوارع بهدايا الكريسماس أفرع النور وصناديق الهدايا سواء الخشبية أو الكرتونية والبلورات المضيئة ورجل الثلج والهدايا الصغيرة وشجر الكريسماس بألوانه المختلفة.

ورصدت بوابة الوفد إقبال المواطنين علي شراء مستلزمات الكريسماس و الإقبال علي شراء الهدايا ومستلزمات رأس السنة وعيد الميلاد، حيث شهدت المحال التجارية لبيع مستلزمات الهدايا ومستلزمات رأس السنة إقبال محدود هذا العام في شراء الهدايا ومستلزمات.

في البداية يؤكد معاذ القاضى صاحب محل هدايا بالمنصورة إن الإقبال هذا العام محدود جدا مقارنة بالأعوام السابقة، مُضيفًا أنه اعتاد كل عام مع بداية شهر ديسمبر على وضع بضاعته من هدايا الكريسماس التي يقبل على شرائها المسلمين والأقباط والشباب والمتزوجين للاحتفال برأس السنة الميلادية لافتًا أن الشباب من الجنسين هم أكثر فئة في شراء هدايا الكريسماس من الصناديق و شجر الكريسماس.

ويشير محمد جلال أحد تجار بيع مستلزمات وهدايا الكريسماس بالمنصورة إلى أن الاستعداد للموسم الاحتفال برأس السنة الميلادية يبدأ كل عام من أول ديسمبر، ونقوم بعرض الهدايا الخاصة والاحتفالات مثل شجرة الكريسماس وبابا نويل والأجراس وغيرها من الهدايا، مُوضحًا أن إقبال المواطنين على الشراء محدود عن العام السابق وذلك بسبب ارتفاع الأسعار بنسبة 100%

ويوضح حمادة قش أحد أصحاب محالّ بيع مستلزمات وهدايا الكريسماس بالمنصورة ، أنه يوجد أشكالها وأحجامها جديدة من اشجار رأس السنة الزينة، التي يشتريها الناس تزيين المنازل بمناسبة العام الميلادي الجديد والتي تختلف عن العام الماضي.

ويضيف أحمد رأفت موظف قائلا إنه جاء لشراء هدايا لأبنائه ولكنه فوجئ بعدم وجود شيء مختلف عن العام الماضي لذلك لن يشترى ، مؤكدا أن المعروض من الهدايا قديم وبالرغم من ذلك الأسعار مرتفعة هذا العام

وأشار محمود عبدالمنعم إلى إنه سيكتفى بالاحتفال برأس السنة الميلادية مع أولاده في المنزل بتناول التورتة والحلويات ولن يشترى هدايا نظرًا لارتفاع الأسعار.

وتضيف أسماء أحمد .ربة منزل أن الاحتفال برأس السنة الميلادية هذا العام مقتصر داخل المنازل قائلة بأن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة تقضى بعدم الخروج من المنازل والبقاء فيها وعدم الذهاب للأندية و الكافيهات للاحتفال.