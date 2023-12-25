الجيش الأوكراني يعلن حصيلة قتلى الجيش الروسي خلال عامين من الحرب

كشف الجيش الأوكراني عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 353 ألفا و950 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما بحسب ما نقلته وكالة انباء الشرق الأوسط، اليوم، الاثنين أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و877 دبابة و10 آلاف و919 من المركبات المدرعة و8 آلاف و347 من النظم المدفعية و934 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و613 من أنظمة الدفاع الجوي و329 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 11 ألفا و75 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 1234 من المعدات الخاصة و6 آلاف و436 طائرات مسيرة وإسقاط 1616 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

وأشارت إلى وقوع 66 اشتباكًا قتاليًا على طول خط المواجهة، مؤكدة نجاح آخر لقواتها الجوية، حيث تم إسقاط طائرتين حربيتين روسيتين الليلة الماضية.

وأوضحت الهيئة أنه - خلال الـ24 ساعة الماضية - سجل الجيش 66 اشتباكاً قتالياً، حيث شن الروس غارتين صاروخيتين و61 غارة جوية، بالإضافة إلى 45 هجومًا باستخدام قاذفات صواريخ متعددة، مما أسفر عن مقتل وجرح مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

ولفتت إلى أن القوات الروسية أطلقت على أوكرانيا 31 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد انتحاري" حيث تم إسقاط 29 منها، بينما استهدفت الغارات الجوية الروسية عدة مستوطنات في منطقة دونيتسك.

وأشارت الهيئة إلى تعرض ما يقرب من 100 مستوطنة في مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون وميكوليف لقصف مدفعي روسي، ولم تشهد منطقتا فولين وبوليسيا أي تغييرات في الوضع العملياتي.. وفي اتجاهي سيفيرشينا وسلوبوزانشينا، يحافظ الروس على وجودهم العسكري في المناطق القريبة من الحدود، وينشرون مجموعة تخريبية واستطلاعية لمنع القيادة الأوكرانية من نقل جزء من القوات إلى قطاعات أخرى من الخطوط الأمامية.

وعلى محور كوبيانسك، أكدت الهيئة أن القوات الأوكرانية صدت 21 هجومًا روسيا بالقرب من سينكيفكا في خاركيف وستيلماخيفكا في منطقة لوهانسك، حيث حاول الروس اختراق الدفاعات الأوكرانية دون جدوى.. كما ضربت القوات الجوية الأوكرانية 12 مجموعة من القوى البشرية والأسلحة الروسية، ومستودعا للذخيرة، ونظاما للصواريخ "أرض جو"، كما تم إسقاط قاذفتين روسيتين – سو 34 وسو 30.