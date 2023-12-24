الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الأوكراني يعلن عن اعتراض 14 طائرة روسية بدون طيار

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني ، صباح اليوم الأحد ، عن اعتراض قوات الدفاع الجوي اعترضت 14 طائرة روسية بدون طيار من طراز "شاهد" هاجمت البلاد الليلة الماضية. 

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وأعلنت القوات الجوية في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وسائل إعلام أوكرانية أنه في الساعات الأولى من يوم الأحد 24 ديسمبر، أطلق الغزاة الروس 15 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" الهجومية باتجاه واحد من منطقة بريمورسكو-أختارسك الروسية.

وأضاف البيان أن "القوات الجوية وعناصر أخرى من قوات الدفاع الأوكرانية أسقطت 14 طائرة من طراز شاهد فوق أقاليم ميكولايف وكيروفوهراد وزابوروجيا ودنيبروبتروفسك وخميلنيتسكي".

وتابع:" أن القوات الجوية الأوكرانية ضربت خمسة أنظمة صواريخ أرض جو روسية و18 مجموعة من القوى العاملة والمعدات التابعة للجيش الروسي".

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