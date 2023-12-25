أدعية استقبال العام الجديد 2024.. أيام قليلة ويهل علينا العام الجديد 2024، والذي يحمل بين طياته الكثير من الآمال والطموحات، ولذلك يبحث العديد عبر محرك البحث"جوجل"، عن أدعية استقبال العام الجديد لترديدها وإرسالها إلى الاحباب والاصدقاء.

أدعية استقبال العام الجديد 2024

ويعد الدعاء من أفضل العبادات التي يتقرب بها المؤمن إلى الله، والذي له دور كبير في تغيير الاقدار.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أدعية استقبال العام الجديد:

أدعية العام الجديد



"اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا وتعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، وتصلح أنفسنا وتُيسر أمرنا"

"اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير الثواب، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئاتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة".

يا رب مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة".

اللهم اغفر لي ذنوب فعلتها في عام مضى وأصلح نفسي واسترني وأكرمني في العام الجديد واجعله بداية هداية ونور وسرور وفرج يارب العالمين".

"اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في دواخلنا سكينة."

"يا رب أصلح حالي وقربني إليك قرب المحبوب."

“مع بداية السنة الجديدة اللهم جبرًا يتعجب له جميع خلقك".

"اللهم أجعل عامنا الجديد تطهيرًا للنفوس وغسلًا للذنوب، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا.

" اللهم بعدد قطرات المطر احفظنا وسهل علينا كل صعب ووفقنا وحقق لنا كل أمانينا واجعل نهاية هذه السنه خير علينا يارب".

"يارب أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

“اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا".

"اللهم يا جابر خواطر المنكسرين اجبر كسر قلبي اللهم اجعلها سنة جديدة ترزقني فيها بفرحة تنسيني كل ما عانيته وأنت القادر المقتدر".