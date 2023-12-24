حي حلوان يرفع درجة الاستعدادات لاستقبال العام الجديد

رفع كفاءة النظافة أمام الكنيسة الإنجيلية وأبوسيفين والروم ..

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على جميع الجهات التنفيذية والأحياء برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الميلاد والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين كل الكنائس على مستوى الأحياء والتأكيد على رؤساء الأحياء بمتابعة ومراجعة الكهرباء وخطوط الصرف الصحي مع المديريات المعنية بالمرافق الحيوية ونظافة المنطقة المحيطة بكل كنيسة، ورفع أي إشغالات بالطرق المؤدية للكنائس على مستوى الأحياء طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

كما وجهت نائب المحافظ باستمرار حملات تفتيش على الأسواق والمطاعم والمحلات والمخابز والعمل على توفير اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية وتوفير وضبط الأسعار لجميع السلع الغذائية بالمجمعات والأسواق والمحلات.

وفي ضوء ذلك تابعت نائب المحافظ جهود أحياء المنطقة الجنوبية في ضوء هذه الاستعدادات فقد قامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار بتكثيف أعمال النظافة والتجريد ورفع المخلفات والارتقاء بالمظهر الحضاري بنطاق الحي وشملت الأعمال رفع كفاءة النظافة أمام الكنيسة الإنجيلية وأبو سيفين والروم بشارع شريف والمجاورة رقم ٧ و شارع أحمد أنسي وحلوان البلد وتمت متابعة الأعمال بالتنسيق مع الأستاذ جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2023/2024 حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من ٢ يناير إلى ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كل التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الثلاثاء ٢ يناير حتى الأربعاء ١٠ يناير، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله فى الفترة من الثلاثاء ٩ يناير حتى الأثنين ١٥ يناير، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الأربعاء ١٧ يناير حتى الاربعاء ٢٤ يناير، وامتحانات النقل للتعليم الفني من الثلاثاء ٩ يناير حتى الأربعاء ٢٤ يناير، وامتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من الأحد ١٤يناير إلى الأربعاء ٢٤ يناير.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الامتحانات ستتوقف أيام ٦ ، و٧ ، و٨ يناير ٢٠٢٤ ( أعياد الميلاد ) ويوم السبت الموافق ٢٠ يناير ٢٠٢٤ عيد الغطاس.