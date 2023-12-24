محافظة القاهرة تستعد لاحتفالات الأخوة الأقباط ولاستقبال العام الميلادي الجديد 

شددت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الإنارة وإزالة كافة الإشغالات بمحيط الكنائس ودور العبادة والميادين استعدادًا لاحتفالات الأخوة الأقباط ورأس السنة الميلادية واستقبال العام الجديد.

كما شددت نائب محافظ القاهرة على رفع كفاءة الشوارع والميادين والتأكيد على إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة ورفع كافة الإشغالات والسيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع طبقًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

تابعت نائب المحافظ جهود أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة للعمل على مدار اليوم وبذل الجهود تنفيذا لكافة التوجيهات فقد تابعت جهود الاجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة بقيادة اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس الحي بحملات للمرور على الكنائس ورفع الإشغالات استعدادًا لرأس السنة ورفع الإشغالات من أمام الكنائس تمهيدًا للاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة

في سياق آخر وبالتعاون مع إدارة الطرق تم متابعة استكمال أعمال تبليط وتركيب انترلوك بشارع شجرة المندورة، وتبليط شارع البدرى، وجارِ تركيب أرصفة شارع رضوان، وأرصفة شارع إبراهيم مصطفى تنفيذًا لأعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وجارِ استكمال الأعمال وذلك ضمن ملف كامل يستهدف تطوير ورفع كفاءة الطرق تحقيقًا لرضى المواطنين بالتركيز على رصف الطرق المتهالكة ورفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق الحي.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2023/2024 حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من ٢ يناير إلي ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

شدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب ، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

أشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الثلاثاء ٢ يناير حتى الأربعاء ١٠ يناير، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله فى الفترة من الثلاثاء ٩ يناير حتى الاثنين ١٥ يناير، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الأربعاء ١٧ يناير حتى الأربعاء ٢٤ يناير، وامتحانات النقل للتعليم الفني من الثلاثاء ٩ يناير حتى الأربعاء ٢٤ يناير، وامتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من الأحد ١٤يناير إلى الأربعاء ٢٤ يناير.

أشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الامتحانات ستتوقف أيام ٦ ، و٧ ، و٨ يناير ٢٠٢٤ (أعياد الميلاد) ويوم السبت الموافق ٢٠ يناير ٢٠٢٤ عيد الغطاس.

محافظة القاهرة تستعد لاحتفالات الأخوة الأقباط ولاستقبال العام الميلادي الجديد

محافظة القاهرة تستعد لاحتفالات الأخوة الأقباط ولاستقبال العام الميلادي الجديد