الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

حكاية مسجد الإمام الشافعي.. قبة عظيمة وضريح خالد

مسجد الإمام الشافعي
مسجد الإمام الشافعي

يُعد مسجد الإمام الشافعي من أشهر المساجد في مصر، وأحد أهم المعالم الإسلامية في القاهرة. يقع المسجد في حي الإمام الشافعي، شرق القاهرة، ويضم ضريح الإمام الشافعي، أحد أشهر أئمة المسلمين.

أعتاب الشبابيك

شيد السلطان الكامل الأيوبي مسجد الإمام الشافعي عام 1211م، وذلك تعظيمًا للإمام الشافعي، وقد تم بناء المسجد من الحجر، وحليت أعتاب الشبابيك بكتابات كوفية، وله منارة على شاكلة المنارات المملوكية، ومنبره مطعم بالسن والأبنوس.

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فعاليات اليوم الثالث لأسبوع الأوقاف الثقافي بمسجد الإمام الشافعي بالقاهرة

تعد قبة مسجد الإمام الشافعي من أجمل قباب القاهرة. وهي قبة خشبية مزدوجة، يبلغ قطرها 20 مترًا، وارتفاعها 25 مترًا. وقد تم تزيين القبة بزخارف رائعة من الخشب المنحوت.

يقع ضريح الإمام الشافعي في وسط المسجد. وهو ضريح خشبي محفور، ذو رسوم رائعة. وقد تم تزيين الضريح بزخارف من الخشب المنحوت، بالإضافة إلى زخارف من الزجاج الملون.

تعرض مسجد الإمام الشافعي للسرقة 3 مرات خلال 8 سنوات الأخيرة، وقد تم تجديده عدة مرات، آخرها عام 2023، بتكلفة بلغت 33 مليون جنيه.

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فعاليات اليوم الثالث لأسبوع الأوقاف الثقافي بمسجد الإمام الشافعي بالقاهرة

المعالم التاريخية والثقافية 

يُعد مسجد الإمام الشافعي من أهم المعالم التاريخية والثقافية في مصر. فهو يُجسد تاريخ الحضارة الإسلامية في مصر، ويُعد مزارًا مهمًا للمسلمين من جميع أنحاء العالم.

مسجد الإمام الشافعي هو تحفة معمارية رائعة، وأحد أهم المساجد في مصر. فهو يجسد تاريخ الحضارة الإسلامية في مصر، ويُعد مزارًا مهمًا للمسلمين من جميع أنحاء العالم

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