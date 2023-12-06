فعاليات اليوم الثالث لأسبوع الأوقاف الثقافي بمسجد الإمام الشافعي بالقاهرة

عقدت وزارة الأوقاف المصرية، فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الدعوي بمسجد الإمام الشافعي (رضي الله عنه) بالقاهرة الثلاثاء 5/ 12/ 2023م بعنوان: "الإمام الشافعي (رحمه الله)".

حاضر فيه الدكتور عمرو مصطفى مدير عام المتابعة والتقييم، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وقدم له أحمد عصام، وبحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي كلمته أكد الدكتور عمرو مصطفى مدير عام المتابعة والتقييم أن الإمام الشافعي أول من جمع علم أصول الفقه، وأنه كان (رضي الله عنه) موضوعيًّا في آرائه الفقهية، وكان الإمام الشافعي (رضي الله عنه) أحد المجتهدين المطلقين الذين يضعون القواعد لأنفسهم ويستخرجون منها الأحكام، وأن الإمام الشافعي (رضي الله عنه) كان ممتثلا لأمر الله (تبارك وتعالى) ونهيه.

وفي كلمته أكد الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة أن الإمام الشافعي (رضي الله عنه) شمس من الشموس الساطعة، رعته أمه وعلمته الفصاحة والبلاغة والبيان والشعر، وكان صاحب ذاكرة حافظة قوية، حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، وسمع من التابعين، ومن الإمام مالك بن أنس (رضي الله عنه)، وحفظ موطأ الإمام مالك (رحمه الله)، وقال الإمام مالك (رحمه الله) لتلميذه الشافعي أول ما لقيه: (إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورًا، فلا تطفئه بظلمة المعصية)، سافر إلى مصر وغير فيها أحكام بعض المسائل الفقهية مراعاة لبيئة مصر، وأن مناقب الإمام الشافعي أكثر وأجل من أن تحصى في كتاب، وأن مناقب الإمام الشافعي (رحمه الله) صنف فيها العلماء أكثر من ثمانين كتابًا.