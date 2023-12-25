إستقرار أسعار اللحوم بأسواق البحيرة اليوم الإثنين

تجولت (بوابة الوفد) داخل أسواق اللحوم الطازجة والمجمدة بقري ومدن محافظة البحيرة ، صباح اليوم الإثنين الموافق25من شهر ديسمبر2023 ، والتي شهدت إستقرارا في الأسعار لأول مرة منذ إسبوعين ،حيث تراوحت أسعار اللحوم (البقري المشفي ) مابين 300جنيها إلي 350جنيها للكيلو حسب عمر العجل وكذلك نسبة الدهون الموجودة باللحوم، وتراوحت أسعار اللحوم (البقري بالعظم ) مابين 220إلي 250جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم البتلو 260إلي 280 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 320 إلي350 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 340 إلي 370جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 200إلي 230جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 180إلي200جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 165إلي 175جنيها للكيلو .

يأتي إرتفاع أسعار اللحوم البلدية بأسواق البحيرة ، بالرغم من إستقرار أسعار الأعلاف ، بعد إستيراد كميات كبيرة منها من الأسواق الخارجية ، وهو الأمر الذي من المفترض أن يؤدي إلي إستقرار الأسعار.