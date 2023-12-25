حماس: مجزرة مخيم المغازي صورة لترميم صورة جيش الاحتلال المدعوم من أمريكا

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، القصف الإسرائيلي على مربع سكني في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل 70 شخصا وإصابة العشرات من المدنيين، وفق روسيا اليوم.

وقالت "حماس" في بيان: "ارتكب الاحتلال الصهيوني المجرم هذا المساء مجزرة مروعة في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة بقصفه عدة منازل، أودت بحياة 70 من أبناء شعبنا في حصيلة أوّلية، في جريمة حرب جديدة امتدادا لحرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين العزل".

وأضاف البيان: "هذا القصف الغادر والجبان ضد الآمنين في بيوتهم هو محاولة لترميم صورة جيشه المهزوم والمدعوم من إدارة الرئيس بايدن، الشريك الأول للكيان الصهيوني في إجرامه وعدوانه الفاشي".

هذا وأعلن المكتب الحكومي في قطاع غزة، مقتل 70 شخصا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف 4 منازل مأهولة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

هذا وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر إلى 20424 قتيلا و54036 جريحا.

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي يضلل المدنيين ويرغمهم على النزوح إلى مناطق يقصفها ويقتلهم فيها.

وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ79، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.