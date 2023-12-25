الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

بديل للبروتين.. حضري ماسك الحلبة لشعر صحي وناعم

الحلبة للشعر
الحلبة للشعر

تساعد الحلبة على مقاومة وعلاج الصلع الذي تتراوح حدته بين الطفيف والمتوسط، سواء لدى النساء أو الرجال، حيث تعمل على تقوية الدورة الدموية في منطقة الفروة، وتنظيم إنتاج هرمون التوتر في الجسم، والذي قد يؤدي ارتفاع مستوياته لتساقط الشعر وتكسره، كما تعمل على مقاومة التهابات البصيلات التي قد تسبب تساقط الشعر، وإصلاح بصيلات الشعر التالفة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير ماسك الحلبة لإنبات الشعر في المنزل.


 

فوائد الحلبة للشعر

طريقة عمل ماسك الحلبة

المكونات

3 ملاعق من بذور الحلبة

 

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند
 

طريقة تطبيق المزيج على الشعر

نقع بذور الحلبة فى وعاء مليء بالماء لمدة من 5 إلى 6 ساعات.

 

يتم هرسها ثم خلطها مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
 

وضع المعجون في كل المناطق الفارغة في الرأس.

 

يُترك لمدة ساعة ثم يتم غسله.

 

تكرر الوصفة مرتين فى الأسبوع لنتيجة أسرع.

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