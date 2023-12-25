حلمي طولان: موديست يحتاج فرصة كاملة مع الأهلي

أكد حلمي طولان نجم فريق الزمالك السابق أن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم فريق الأهلي يحتاج إلى الحصول على فرصة كاملة مع القلعة الحمراء قبل الحكم عليه فنياً



وقال حلمي طولان نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن الحُكم على موديست حاليًا "غير منطقي" ويجب الصبر عليه والحصول على الفرصة كاملة مع القلعة الحمراء ".

وأضاف طولان: "فريق الأهلي ظهر بشكل مميز في كأس العالم للأندية ومباراة فلومينينسي كانت "خادعة" .