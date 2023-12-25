عاجل
رئيس رابطة تجار الخضار والفاكهة يحذر من ظاهرة تهدد الزراعة بمصر (فيديو) الهلال الأحمر الدولي: شمال غزة بلا خدمات صحية إطلاقًا (فيديو) 5 جنيهات للكيلو.. نقيب الفلاحين يكشف بشرى عن سعر البصل (فيديو)
الإثنين 25 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حلمي طولان: موديست يحتاج فرصة كاملة مع الأهلي

موديست مهاجم الأهلي
موديست مهاجم الأهلي

أكد حلمي طولان نجم فريق الزمالك السابق أن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم فريق الأهلي يحتاج إلى الحصول على فرصة كاملة مع القلعة الحمراء قبل الحكم عليه فنياً

txt

موديست يفكر في الاعتزال حال الرحيل عن الأهلي


وقال حلمي طولان نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن الحُكم على موديست حاليًا "غير منطقي" ويجب الصبر عليه والحصول على الفرصة كاملة مع القلعة الحمراء ".
وأضاف طولان: "فريق الأهلي ظهر بشكل مميز في كأس العالم للأندية ومباراة فلومينينسي كانت "خادعة" .

الجريدة الورقية