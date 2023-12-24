ناسا تعرض مقطع فيديو لقط من الفضاء إلى الأرض

في عرض ناجح لقدرات الاتصالات الليزرية الجديدة، بثت وكالة ناسا مقطع فيديو فائق الوضوح عبر 19 مليون ميل من الفضاء من مركبتها الفضائية Psyche إلى الأرض في وقت سابق من هذا الشهر.

إنها المرة الأولى التي يتم فيها إرسال فيديو UHD من الفضاء السحيق عبر الليزر. الفيديو الذي يصنع التاريخ؟ مقطع مدته 15 ثانية لقط برتقالي اسمه تاترز وهو يطارد نقطة ليزر.



وصلت الإشارة من الفيديو، التي أُرسلت في 11 ديسمبر، إلى الأرض خلال 101 ثانية من موقع سايكي في ذلك الوقت، والذي كان أقرب بنحو 80 مرة من المسافة بين الأرض والقمر. تم تحميله قبل إطلاق المهمة، وتم إرساله إلى المنزل بواسطة جهاز إرسال واستقبال ليزر للطيران على متن Psyche بمعدل 267 ميجابت في الثانية. والمركبة الفضائية، التي انطلقت في رحلتها في أكتوبر، في طريقها لدراسة كويكب غني بالمعادن في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري.

وقال رايان روجالين، مسؤول إلكترونيات الاستقبال للمشروع في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا: "على الرغم من الإرسال من ملايين الأميال، فقد كان قادرًا على إرسال الفيديو بشكل أسرع من معظم اتصالات الإنترنت ذات النطاق العريض". "في الواقع، بعد تلقي الفيديو في بالومار، تم إرساله إلى مختبر الدفع النفاث عبر الإنترنت، وكان هذا الاتصال أبطأ من الإشارة القادمة من الفضاء السحيق."